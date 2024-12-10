Защитник Карпат: Наши соперники говорят, что им нравится то, в какой футбол мы играем

Защитник "Карпат" Павел Полегенько поделился своими мыслями после победы над "Вересом" (5:0) в матче 16-го тура УПЛ.

- Я не могу сказать, что было легко. Каждый матч сам по себе является сложным в каких-то определенных компонентах. Я рад, что наша команда выиграла, но я хотел бы сказать, что самое главное то, к чему мы движемся. Одно из таких признаний - это когда наши соперники говорят, что с нами тяжело играть. Говорят, что мы хорошо выглядим на поле в футбольном плане.

Не буду говорить конкретно, кто мне это говорит, но не первую игру подходят ребята, не только игроки, а и руководство других команд, и говорят, что им нравится то, в какой футбол мы играем, что против нас трудно играть.

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- Что изменилось внутри команды, потому что если вспомнить матч первого тура против "Вереса" и этот матч - это две кардинально другие команды?

- Хочу рассказать такую историю. Когда мы в прошлый раз играли с "Вересом" в первом туре, мы зашли в раздевалку и главный тренер нам сказал: "Вот посмотрите, когда мы будем играть с ними следующий круг - это будет совсем другая игра. Вы увидите, сколько мы сделаем шагов вперед".

Он просто верит в то, что он делает, и поверила команда. Вы можете видеть такой результат. Не только результат, но и сама игра была достаточно интересной, - сказал Полегенько.