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Не проработал и года. Рух прекратил сотрудничество с экс-игроком Шахтера

Премьер-лига

Вячеслав Шевчук покинул пост генерального менеджера клуба

Не проработал и года. Рух прекратил сотрудничество с экс-игроком Шахтера

Фото: ФК Рух

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук покинул пост генерального менеджера "Руха".

Как сообщает пресс-служба "желто-черных", специалист и клуб решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

"Спасибо Вячеславу Анатольевичу за плодотворную совместную работу. Футбольный опыт, которым он поделился с "руховцами", был очень важным для развития молодых игроков "желто-черных", - говорится в сообщении клуба.

Шевчук работал в должности генерального менеджера "Руха" с апреля 2024 года.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Харьковчанин (Харків)
10.12.2024 в 12:13
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Комментарии 1
Харьковчанин (Харків)
10.12.2024 в 12:13
"Мудрик у Бундеслізі? Чому «Баварія» може стати ідеальним варіантом для українця""Трансферний прорив: чи готова «Баварія» інвестувати в зірку збірної України?""Мудрик у Мюнхені: як «Баварія» змінить кар’єру українського таланту""Флірт із Бундеслігою: чи підпише «Баварія» українського вундеркінда?""Мудрик у складі «Баварії»: як Компані може використати його потенціал""Мюнхен кличе: чому «Баварія» звернула увагу на Мудрика""Чи впишеться Мудрик у тактичну схему «Баварії»?""Українець у складі «Баварії»: що це означатиме для українського футболу""Мудрик і «Баварія»: трансферний хід, що змінить розклади в Європі""Чи стане Мудрик ключовим гравцем у новій епосі «Баварії»?"
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