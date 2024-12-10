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Не проработал и года. Рух прекратил сотрудничество с экс-игроком Шахтера
Вячеслав Шевчук покинул пост генерального менеджера клуба
Фото: ФК Рух
Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук покинул пост генерального менеджера "Руха".
Как сообщает пресс-служба "желто-черных", специалист и клуб решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
"Спасибо Вячеславу Анатольевичу за плодотворную совместную работу. Футбольный опыт, которым он поделился с "руховцами", был очень важным для развития молодых игроков "желто-черных", - говорится в сообщении клуба.
Шевчук работал в должности генерального менеджера "Руха" с апреля 2024 года.
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