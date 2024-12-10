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Источник: один из лидеров Александрии может перейти в клуб из азиатской лиги
Интересный вариант для легионера
Фото: Олександрія
Центральный защитник "Александрии" Мигел Кампуш может сменить клубную прописку. Об этом информирует известный журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, в услугах 28-летнего португальца заинтересован неназванный японский клуб.
Отмечается, что "желто-черные" уже получили предложение о продаже футболиста в размере 500 тысячи евро.
В нынешнем сезоне Кампуш принял участие в 16 матчах на клубном уровне, в которых забил 4 гола.
Стоит отметить, что Transfermarkt оценивает Мигела в 300 тысяч евро.
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