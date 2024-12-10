А Ашур еще недоволен. В ворота Полесья в матче с Рухом не назначили два пенальти, считает судейский эксперт

16-й тур УПЛ закрывался матчем "Полесье" – "Рух", где гости при двух удалениях победили амбициозную команду с Житомирщины. И, казалось бы, какие могут быть претензии в такой игре к арбитрам? Но не все было гладко в работе Пасхала и его ассистентов, а особенно вызывает беспокойство уже привычно плохое качество исполнения своих обязанностей и нежелание помощь арбитру в поле со стороны VAR. UA-Футбол обратился за комментарием к эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

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- В матче произошло два неординарных момента, - берет слово Мирослав Иванович. - На 79-й минуте игрок львовян Климчук вошел в штрафную площадку, проткнул мяч мимо вратаря Волынца и рухнул на газон. Голкипер в мяч не сыграл, а банально ударил по ноге соперника. Вместо назначения пенальти, Пасхал посчитал это симуляцией и наградил капитана "Руха" желтой карточкой. А вот если бы арбитр правильно оценил этот момент, то наоборот Волынец мог получить второе предупреждение. Ранее он на 62-й минуте схлопотал желтую за апелляцию. Хорошо, Пасхал не разобрался, а где арбитр VAR Райда? В конечном итоге он мог помочь коллеге, вмешаться и пригласить арбитра к монитору. Но увы, как всегда... бесконечная история.

- Второй момент произошел на 82-й минуте, опять при участии Волынца и Климчука, который выходил один на один, но вратарь прыгнул в ноги атакующему, - продолжает эксперт. - Бесспорный фол, в котором разберется и начинающий судья. Красная карточка вратарю за срыв очевидной голевой возможности, и штрафной удар. Но где было нарушение – перед штрафной или внутри? Для арбитра – сверхсложный момент, все на скорости и при большой динамике. Пасхал определил, что нарушение было до штрафной. А если разобраться с помощью опять же VAR, то левая нога Климчука находилась ровно на линии штрафной площадки. А в правилах сказано: линия штрафной входит в размеры штрафной. Поэтому нужно было назначить пенальти. И опять Райда спрятался в своей будке, повесив табличку на входе: "не беспокоить". Только VAR мог разобраться в таком сложно эпизоде. Может, они правила не знают?! Если подытожить – то Пасхал вместе с Райдой не поставили два пенальти в ворота "Полесья". Хорошо, что "Рух" выиграл, и спас от очередного скандала бригаду арбитров.

Мирослав Ступар обратил внимание на еще один эпизод в игре.

- И еще одна помарочка от арбитра в поле, когда на 12-й минуте не смог определить степень тяжести нарушения со стороны игрока "Полесья" Венделла, который чуть не поломал ногу оппоненту. При серьезном нарушении не может быть в центре поля принципа преимущества. Тут слабая концентрация арбитра, который должен смотреть не на прическу футболиста, а вниз на мяч и ноги, чтобы быстро сфотографировать серьезность нарушения. Слава Богу, хоть здесь Райда помог, и Венделл справедливо был изгнан с поля.

Отметим, что "Полесье" в итоге проиграло 0:1, но Имад Ашур после матча был недоволен судейством.