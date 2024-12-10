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Динамо готово расстаться с двумя игроками уже этой зимой

Премьер-лига
Обновлено

Кто покинет команду Шовковского?

Динамо готово расстаться с двумя игроками уже этой зимой

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" в зимнее трансферное окно планирует избавиться от двух игроков. Киевский клуб не рассчитывает на полузащитников Александра Андриевского и Владимира Шепелева, сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Динамо" нужно избавляться от балласта. Андриевский играет по праздникам и греет лавку запасных. По моей информации, зимой он точно покинет клуб. Вопрос уже вроде бы решен. А куда он уйдет... Я не владею такой информацией. Ему или уже нашли команду, или дадут статус свободного агента.

Так же сейчас ищут команду Шепелеву. Я так понимаю, на него вообще не рассчитывают", - сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Отметим, что в этом сезоне Андриевский принял участие в 12 матчах за "бело-синих" во всех турнирах. Шепелев провел лишь 1 минуту против "Хоффенхайма" (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

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Динамо (Киев) Александр Андриевский Владимир Шепелев Игорь Бурбас
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Источник:
YouTube-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
10.12.2024 в 13:55
Полісся або Харьків забере
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Комментарии 3
Не люблю футбол (Хорол)
10.12.2024 в 13:55
Полісся або Харьків забере
Ответить
0
0
fatov1986 (Лондон)
10.12.2024 в 13:40
Ну разве что с доплатой
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oda1979 (Запорожье)
10.12.2024 в 13:31
Желающие выстрились в очередь!
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