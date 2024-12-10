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Динамо готово расстаться с двумя игроками уже этой зимой
Кто покинет команду Шовковского?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" в зимнее трансферное окно планирует избавиться от двух игроков. Киевский клуб не рассчитывает на полузащитников Александра Андриевского и Владимира Шепелева, сообщает журналист Игорь Бурбас.
"Динамо" нужно избавляться от балласта. Андриевский играет по праздникам и греет лавку запасных. По моей информации, зимой он точно покинет клуб. Вопрос уже вроде бы решен. А куда он уйдет... Я не владею такой информацией. Ему или уже нашли команду, или дадут статус свободного агента.
Так же сейчас ищут команду Шепелеву. Я так понимаю, на него вообще не рассчитывают", - сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.
Отметим, что в этом сезоне Андриевский принял участие в 12 матчах за "бело-синих" во всех турнирах. Шепелев провел лишь 1 минуту против "Хоффенхайма" (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.
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