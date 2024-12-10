Игроки Полесья не воспринимают идеи Ашура - лишь один футболист поддерживает тренера

Журналист Игорь Бурбас сообщил о плохом микроклимате в "Полесье". Напомним, житомирский клуб не побеждает восемь матчей подряд в УПЛ (четыре ничьи и четыре поражения).

"По моей информации, атмосфера в "Полесье" не очень хорошая. Нет единства, гармонии, веры в то, что вектор развития клуба выбран правильно. Нет доверия к агентству PASS, которое занимается комплектацией команды.

Игроки не понимают и не воспринимают идеи Имада Ашура. Есть только один игрок, который поддерживает тренера, - Сергей Чоботенко. Он, как его называют, "проводник идей Ашура". Когда игроки говорят "да что он рассказывает, как так можно", он отвечает: "Подождите, ребята, давайте доверимся, послушаем, подождем", - заявил журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.