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Игроки Полесья не воспринимают идеи Ашура - лишь один футболист поддерживает тренера

Премьер-лига

В коллективе не самая лучшая атмосфера

Игроки Полесья не воспринимают идеи Ашура - лишь один футболист поддерживает тренера

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас сообщил о плохом микроклимате в "Полесье". Напомним, житомирский клуб не побеждает восемь матчей подряд в УПЛ (четыре ничьи и четыре поражения).

"По моей информации, атмосфера в "Полесье" не очень хорошая. Нет единства, гармонии, веры в то, что вектор развития клуба выбран правильно. Нет доверия к агентству PASS, которое занимается комплектацией команды.

Игроки не понимают и не воспринимают идеи Имада Ашура. Есть только один игрок, который поддерживает тренера, - Сергей Чоботенко. Он, как его называют, "проводник идей Ашура". Когда игроки говорят "да что он рассказывает, как так можно", он отвечает: "Подождите, ребята, давайте доверимся, послушаем, подождем", - заявил журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Ашур возглавил "Полесье" в мае 2024 года. На данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 24 балла.

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Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко ТаТоТаке Игорь Бурбас Имад Ашур
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Источник:
YouTube-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
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