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Много голов и немного игры. Акценты зрителя на играх 16-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Первый тур второго круга был, можно сказать, на редкость результативным - три гола за игру для нынешней УПЛ, пожалуй, за счастье. Но при этом футбола в целом было таки меньше, заявляю со всей ответственностью внимательного зрителя. Назовем это высоким процентом реализации?
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Встреча лидеров разочаровала. Впрочем, здесь хоть была какая-то игра с голами. Первая же серия в среду в Александрии - это какой-то позор, худший матч недели.
Второй раз в сезоне один из матчей тура (“Ингулец” - “Заря”) был не доигран, и второй тайм мы увидим лишь в следующем году. С наверняка измененными составами команд, если не с другими наставниками. Оба раза незавершенные поединки проходили в одном и том же прифронтовом городе. Без комментариев.
- Динамо - Александрия 3:0
- Шахтер - Ворскла 3:1
- Черноморец - Кривбасс 1:3
- Полесье - Рух 0:1
- Карпаты - Верес 5:0
- Левый Берег - ЛНЗ 3:1
- Колос - Оболонь 0:0
Зрелищность. Лишь однажды команды выполнили условный “норматив”: голевой момент за десять минут, в среднем - во Львове. Но все эти возможности были только у “Карпат”, половину из них реализовавших.
Все прочие матчи, так сказать, средней смотрибельности. Меньше всего настоящих угроз воротам увидел в Житомире - не более пяти.
Интрига. С нею было худо, как никогда. Большинство игр тура давали понять, чем завершится дело, еще до перерыва.
Открыв счет уже на 3-й минуте Чачуа положил начало форменному разгрому “Вереса” - следующий момент удвоит преимущество “Карпат”, после чего их соперник останется в меньшинстве. Невертон вывел вперед “Шахтер” на десять минут позже, но далее в первом тайме были только еще два гола в ворота “Ворсклы”.
“Динамо” повело в счете на 37-й минуте после гола Попова, а через пять минут второй мяч по факту заставит капитулировать “Александрию”. А после того как Микитышин голом в раздевалку вывел вперед “Кривбасс”, все шансы забить в Одессе имели уже только гости.
В остальных поединках интрига держалась пристойно. На 76-й минуте ЛНЗ еще мог сравнять счет, но кипер “Левого Берега” Механив справился с ударом Олейника. Шестью минутами позже удаление Волынца, после которого “Полесье” осталось вдевятером, фактически означало победу “Руха”.
И, наконец, уже в компенсированное время Груша мог вырвать победу для “Оболони” в Ковалевке, но Пахолюк его удар парировал.
Логика. Самым закономерным стал крупный счет во Львове, вообще без вопросов. А три гола, или пять - для матери-истории не столь существенно.
Однозначно нелогичной назову ничью в Ковалевке, где “Колос” таки-”наиграл” на победу над “Оболонью”.
Особняком стоит победа “Шахтера”. Он использовал все свои первые же три шанса, и после перерыва дал играть сопернику. Формально и теоретически во втором тайме “Ворскла” как бы тоже могла забить трижды, но не более того.
Судейство. Редкий случай, когда оно не повлияло ни на один из результатов. А наиболее очевидная ошибка, по мнению коллеги Юстаса, это предупреждение за симуляцию Климчука вместо пенальти в ворота “Полесья” на 79-й минуте.
Вообще же, мы не увидели в этом матче ни одного спорного решения в пользу гостей из “Руха”. А апелляции по поводу пенальти, за то, что пятящийся спиной к сопернику игрок наступил ему на ногу - это даже как-то смешно.
Ну и для тех, кого возбудил эпизод у ворот “Левого Берега” на 80-й минуте игры с ЛНЗ, при 2:1. Юстас: “Видимо, в рекомендациях убрали приоритет увеличения тела в пользу расстояния до мяча и силы удара. Уже несколько моментов подряд такой пенальти не ставят и в Европе”.
Везение. Пожалуй, Фортуна помогла “Руху”. Все-таки получить численное преимущество уже на 13-й минуте практически на ровном месте - это вам не баран чихнул. На втором удалении я бы уже не так акцентировал: все, что на тот момент “наиграло” “Полесье” - это два явных промаха Смолякова. Не считая его же промах по своим воротам.
Автогол Дедуха помог ЛНЗ открыть счет, но не помог избежать поражения от “Левого Берега” в итоге.
Личности. Наиболее яркой фигурой тура назову Мирошниченко из “Карпат”: шесть участий в ключевых моментах игры, в том числе и в трех голах. Вторым будет его одноклубник Чачуа, третьим - Кузык из “Кривбасса”.
По эффективности отметил бы Ваната (“Динамо”), Твердохлиба (“Кривбасс) и, с некоторой натяжкой, Крыськива - как-никак, а без него двух голов “Шахтера” не было бы.
Наибольшее количество зачетных сэйвов - шесть у Кожухаря из “Вереса”: никто из коллег по вратарскому цеху и близко не стоит. Но на другой чаше весов - пять пропущенных мячей. Представляете, как утюжили Ровно во Львове?
Симпатии. “Карпаты” - несомненный и неизбежный мой фаворит тура. Гораздо хуже то, что кроме них-то, по большому счету отметить и некого. Реализация - это здорово, но для зрителя в течение всего поединка так больше никто не сыграл.
Так же естественно худшим в туре стал “нулевой” и в этом смысле “Верес”. После него идет “Черноморец” с двумя моментами за матч. Такой же результат у “Полесья”, но оно почти всю игру провело в меньшинстве. И у “Оболони”, которую греет нажитое очечко.
Ну, такой себе был тур.
Таблица. Итак, “Динамо” отцепило “Александрию” и, если по большому счету, то развеяло иллюзии о “третьей силе”. “Шахтер” подобрался к ней поближе и теперь отстает лишь на одно потерянное очко.
“Полесье”, на данный момент, практически выбыло из борьбы за Европу. Фиаско команды Ашура очевидно, а его несоответствие целям и амбициям клуба виделось мне таковым, если помните, еще в квалификации Лиги конференций. Теперь житомирян догнали “Карпаты”, и почти настиг “Рух”.
На фоне дружной потери очков середняками из нижней половины таблицы успех “Левого Берега” выглядит особенно значимым. А спокойствию “Колоса” и “Ворсклы” он теперь угрожает непосредственно.
Продолжает скатываться вниз “Черноморец”, зависший над зоной вылета. И откровенно жаль отнюдь не депрессивный, но многострадальный “Ингулец”, которому разжиться очками и, возможно, даже уйти с последнего места помешали извне.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|16
|12
|4
|0
|36-11
|40
|2
|ФК Александрия
|16
|11
|4
|1
|25-11
|37
|3
|Шахтер
|15
|10
|3
|2
|41-14
|33
|4
|Кривбасс
|15
|8
|4
|3
|20-13
|28
|5
|Полесье
|16
|6
|6
|4
|23-16
|24
|6
|Карпаты
|16
|7
|3
|6
|22-19
|24
|7
|Рух
|16
|5
|8
|3
|20-11
|23
|8
|Верес
|16
|4
|7
|5
|17-23
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16-19
|19
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|11
|Ворскла
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|12
|Колос
|16
|2
|9
|5
|9-12
|15
|13
|Левый Берег
|16
|3
|4
|9
|8-20
|13
|14
|Черноморец
|16
|3
|3
|10
|10-23
|12
|15
|Оболонь
|16
|2
|5
|9
|7-28
|11
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
Анонсы. На мой взгляд, вывеска последнего тура уходящего года: “Кривбасс” - “Карпаты”. Обе команды в должном тонусе, и, даже не глядя в таблицу, их встреча привлекает внимание уже сама по себе.
Поединок “Полесья” с “Шахтером” не настолько будоражит воображение - из-за не лучшего психологического состояния хозяев поля. К тому же, подопечные Пушича явно держат в уме поражение от этого соперника в первом круге.
“Левый Берег”, в случае победы над “Ворсклой”, догонит ее, а может быть, даже сумеет вырваться из зоны риска. С точки зрения таблицы, интерес вызывает и сельское дерби: “Ингулец” по-прежнему силится оттолкнуться от дна, а “Колос” рискует вернуться в квартет неудачников. Если только этот матч доиграют в этом году…
А на повестке дня сегодняшнего - очередной круг нашего европейского клубного ада. На сей раз, с “Баварией” и в Сан-Себастьяне. Запасаемся терпением и терпимостью…
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