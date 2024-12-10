Много голов и немного игры. Акценты зрителя на играх 16-го тура УПЛ

Первый тур второго круга был, можно сказать, на редкость результативным - три гола за игру для нынешней УПЛ, пожалуй, за счастье. Но при этом футбола в целом было таки меньше, заявляю со всей ответственностью внимательного зрителя. Назовем это высоким процентом реализации?

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Встреча лидеров разочаровала. Впрочем, здесь хоть была какая-то игра с голами. Первая же серия в среду в Александрии - это какой-то позор, худший матч недели.

Второй раз в сезоне один из матчей тура (“Ингулец” - “Заря”) был не доигран, и второй тайм мы увидим лишь в следующем году. С наверняка измененными составами команд, если не с другими наставниками. Оба раза незавершенные поединки проходили в одном и том же прифронтовом городе. Без комментариев.

Динамо - Александрия 3:0

Шахтер - Ворскла 3:1

Черноморец - Кривбасс 1:3

Полесье - Рух 0:1

Карпаты - Верес 5:0

Левый Берег - ЛНЗ 3:1

Колос - Оболонь 0:0

Зрелищность. Лишь однажды команды выполнили условный “норматив”: голевой момент за десять минут, в среднем - во Львове. Но все эти возможности были только у “Карпат”, половину из них реализовавших.

Все прочие матчи, так сказать, средней смотрибельности. Меньше всего настоящих угроз воротам увидел в Житомире - не более пяти.

Интрига. С нею было худо, как никогда. Большинство игр тура давали понять, чем завершится дело, еще до перерыва.

Открыв счет уже на 3-й минуте Чачуа положил начало форменному разгрому “Вереса” - следующий момент удвоит преимущество “Карпат”, после чего их соперник останется в меньшинстве. Невертон вывел вперед “Шахтер” на десять минут позже, но далее в первом тайме были только еще два гола в ворота “Ворсклы”.

“Динамо” повело в счете на 37-й минуте после гола Попова, а через пять минут второй мяч по факту заставит капитулировать “Александрию”. А после того как Микитышин голом в раздевалку вывел вперед “Кривбасс”, все шансы забить в Одессе имели уже только гости.

В остальных поединках интрига держалась пристойно. На 76-й минуте ЛНЗ еще мог сравнять счет, но кипер “Левого Берега” Механив справился с ударом Олейника. Шестью минутами позже удаление Волынца, после которого “Полесье” осталось вдевятером, фактически означало победу “Руха”.

И, наконец, уже в компенсированное время Груша мог вырвать победу для “Оболони” в Ковалевке, но Пахолюк его удар парировал.

Логика. Самым закономерным стал крупный счет во Львове, вообще без вопросов. А три гола, или пять - для матери-истории не столь существенно.

Однозначно нелогичной назову ничью в Ковалевке, где “Колос” таки-”наиграл” на победу над “Оболонью”.

Особняком стоит победа “Шахтера”. Он использовал все свои первые же три шанса, и после перерыва дал играть сопернику. Формально и теоретически во втором тайме “Ворскла” как бы тоже могла забить трижды, но не более того.

Судейство. Редкий случай, когда оно не повлияло ни на один из результатов. А наиболее очевидная ошибка, по мнению коллеги Юстаса, это предупреждение за симуляцию Климчука вместо пенальти в ворота “Полесья” на 79-й минуте.

Вообще же, мы не увидели в этом матче ни одного спорного решения в пользу гостей из “Руха”. А апелляции по поводу пенальти, за то, что пятящийся спиной к сопернику игрок наступил ему на ногу - это даже как-то смешно.

Ну и для тех, кого возбудил эпизод у ворот “Левого Берега” на 80-й минуте игры с ЛНЗ, при 2:1. Юстас: “Видимо, в рекомендациях убрали приоритет увеличения тела в пользу расстояния до мяча и силы удара. Уже несколько моментов подряд такой пенальти не ставят и в Европе”.

Везение. Пожалуй, Фортуна помогла “Руху”. Все-таки получить численное преимущество уже на 13-й минуте практически на ровном месте - это вам не баран чихнул. На втором удалении я бы уже не так акцентировал: все, что на тот момент “наиграло” “Полесье” - это два явных промаха Смолякова. Не считая его же промах по своим воротам.

Автогол Дедуха помог ЛНЗ открыть счет, но не помог избежать поражения от “Левого Берега” в итоге.

Личности. Наиболее яркой фигурой тура назову Мирошниченко из “Карпат”: шесть участий в ключевых моментах игры, в том числе и в трех голах. Вторым будет его одноклубник Чачуа, третьим - Кузык из “Кривбасса”.

По эффективности отметил бы Ваната (“Динамо”), Твердохлиба (“Кривбасс) и, с некоторой натяжкой, Крыськива - как-никак, а без него двух голов “Шахтера” не было бы.

Наибольшее количество зачетных сэйвов - шесть у Кожухаря из “Вереса”: никто из коллег по вратарскому цеху и близко не стоит. Но на другой чаше весов - пять пропущенных мячей. Представляете, как утюжили Ровно во Львове?

Симпатии. “Карпаты” - несомненный и неизбежный мой фаворит тура. Гораздо хуже то, что кроме них-то, по большому счету отметить и некого. Реализация - это здорово, но для зрителя в течение всего поединка так больше никто не сыграл.

Так же естественно худшим в туре стал “нулевой” и в этом смысле “Верес”. После него идет “Черноморец” с двумя моментами за матч. Такой же результат у “Полесья”, но оно почти всю игру провело в меньшинстве. И у “Оболони”, которую греет нажитое очечко.

Ну, такой себе был тур.

Таблица. Итак, “Динамо” отцепило “Александрию” и, если по большому счету, то развеяло иллюзии о “третьей силе”. “Шахтер” подобрался к ней поближе и теперь отстает лишь на одно потерянное очко.

“Полесье”, на данный момент, практически выбыло из борьбы за Европу. Фиаско команды Ашура очевидно, а его несоответствие целям и амбициям клуба виделось мне таковым, если помните, еще в квалификации Лиги конференций. Теперь житомирян догнали “Карпаты”, и почти настиг “Рух”.

На фоне дружной потери очков середняками из нижней половины таблицы успех “Левого Берега” выглядит особенно значимым. А спокойствию “Колоса” и “Ворсклы” он теперь угрожает непосредственно.

Продолжает скатываться вниз “Черноморец”, зависший над зоной вылета. И откровенно жаль отнюдь не депрессивный, но многострадальный “Ингулец”, которому разжиться очками и, возможно, даже уйти с последнего места помешали извне.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 16 11 4 1 25-11 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 16 7 3 6 22-19 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 16 2 9 5 9-12 15 13 Левый Берег 16 3 4 9 8-20 13 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Анонсы. На мой взгляд, вывеска последнего тура уходящего года: “Кривбасс” - “Карпаты”. Обе команды в должном тонусе, и, даже не глядя в таблицу, их встреча привлекает внимание уже сама по себе.

Поединок “Полесья” с “Шахтером” не настолько будоражит воображение - из-за не лучшего психологического состояния хозяев поля. К тому же, подопечные Пушича явно держат в уме поражение от этого соперника в первом круге.

“Левый Берег”, в случае победы над “Ворсклой”, догонит ее, а может быть, даже сумеет вырваться из зоны риска. С точки зрения таблицы, интерес вызывает и сельское дерби: “Ингулец” по-прежнему силится оттолкнуться от дна, а “Колос” рискует вернуться в квартет неудачников. Если только этот матч доиграют в этом году…

А на повестке дня сегодняшнего - очередной круг нашего европейского клубного ада. На сей раз, с “Баварией” и в Сан-Себастьяне. Запасаемся терпением и терпимостью…

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