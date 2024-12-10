"Это тот футбол, который рассчитан под другое исполнение". Эксперт - о ситуации с Карраско в ЛНЗ

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло высказался о возможном уходе Андреса Карраско с поста главного тренера черкасского ЛНЗ в интервью Sport.ua.

- Выскажу свое профессиональное мнение. Независимо от имени наставника - будь то Карраско или Дулуб, в клубе есть поставленная задача и пути ее достижения. Прежде чем выбрать кандидатуру на роль главного тренера, ответственные за подобные вопросы руководители клуба, прежде всего, должны понимать, что они хотят и соизмерять свои инвестиции с желаемым результатом. На данный момент то, что исповедует испанская школа, которая сейчас усиленно раскручивается на территории Украины, предполагает большие капиталовложения в качественных игроков. Это тот футбол, который рассчитан под другое исполнение. Я не знаю, какой бюджет у ЛНЗ, но соизмеримо с этими инвестициями должен быть подобран как главный тренер, так и все руководство футбольного клуба.

- Что можете сказать об осеннем выступлении ЛНЗ, главный тренер которого Андрес Карраско не оказался эффективнее своего предшественника Олега Дулуба?

- Дулуб играет в надежный и простой футбол "олд скул". Поэтому не исключаю, что этот тренер набрал бы точно такое же количество очков, как и в прошлом сезоне. А что касается тренера Карраско, то если откровенно, я вообще не знаю, кто это такой. Вероятно, какой-то юношеский тренер. Я не копался в его биографии - кого он там тренировал. Видимо, владельцам клуба так этого хотелось, что они решили пойти по этому пути. Это их решение. Ну, ошиблись. Теперь, видимо, будут принимать какие-то другие решения. И не надо принимать во внимание имена тренеров - в данном случае стоит определиться, чего хотят сами инвесторы, клуб, болельщики.

Когда они сопоставят, что и как, и пригласят специалистов, даже со стороны, которые могут быть в роли советчиков, или найдут своих, местных, то и примут решение, каким путем идти дальше. А то, что сейчас команда ЛНЗ не набирает очки, то в данной ситуации руководству нужно сесть, подумать и сделать правильные шаги. Вот и все.