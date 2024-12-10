Рух одержал свою юбилейную победу в матче против Полесья

Львовский "Рух" одержал свою 100-ю юбилейную победу во всех турнирах.

В выездном матче 16-го тура УПЛ "желто-черные" обыграли житомирское "Полесье" с минимальным счетом — 1:0. Для подопечных Виталия Пономарева эта победа стала второй подряд над "волками". Под руководством Пономарева "Рух" одержал 20-ю победу в УПЛ, из которых десять были гостевыми.

Также отметим, что "Рух" одержал уже 34 победы в высшем украинском дивизионе. В Первой лиге львовяне выиграли 38 поединков, во Второй лиге — 22, в Кубке Украины — 6. В общей сложности игроки "Руха" праздновали победу в 58 домашних играх, а на выезде, для сравнения, им удалось выиграть 42 встречи.

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На данный момент "Рух" занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка в 16-ти турах чемпионата Украины в этом сезоне.