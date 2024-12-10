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Геннадий Буткевич поздравил Полесье с 65-летием клуба

Премьер-лига

Житомирская команда празднует юбилей

Геннадий Буткевич поздравил Полесье с 65-летием клуба

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Сегодня, 10-го декабря, житомирское "Полесье" празднует 65-ю годовщину с даты своего основания.

По этому случаю президент футбольного клуба "Полесье" Геннадий Буткевич поздравил всех, кто причастен к команде: болельщиков, футболистов и партнеров.

65 лет назад был основан наш клуб. Футбол на Житомирщине прошел много сложных испытаний, но выстоял и расцвел. Путь ФК "Полесье" — это символ того, как сложный и тернистый путь к цели закаляет и делает сильнее хараткер.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто стоял у истоков "Полесья", кто на протяжении этих лет работал на благо клуба, кто верил в "Полесье" и был рядом с командой в самые сложные времена. Ваша поддержка была залогом сегодняшних амбиций клуба и новых вызовов. Несмотря на все трудности и испытания, мы построим в Житомире футбольный клуб европейского образца.

Особую благодарность хочу выразить нашим героям — воинам Украины, которые защищают наше государство и благодаря которым украинский футбол и спорт в целом имеют возможность развиваться. Ваши мужество и отвага вдохновляют нас и подтверждают, что спорт — это не только соревнования, но и важная составляющая нашей национальной идентичности!

Житомирщина, поздравляю с 65-летием футбольного клуба "Полесье"! Сила в стае!

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Добавим, что в этом сезоне "Полесье" занимает пятое место после 16-ти сыгранных туров в чемпионате Украины с 24 очками.

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Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
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Источник:
ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Андрей Журба
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