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Динамо ведет переговоры с двумя легионерами. Известно, какие позиции хотят усилить киевляне

Премьер-лига

Ожидаются трансферы

Динамо ведет переговоры с двумя легионерами. Известно, какие позиции хотят усилить киевляне

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Киевское "Динамо" может в ближайшее время приобрести двух легионеров. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Имена футболистов на данный момент остаются в тайне, но известно, какие позиции на поле "бело-синие" хотят усилить.

"Знаю, что "Динамо“ ведет переговоры по двум легионерам на вход. Позиции, которые хочет усилить клуб — центральный защитник, правый вингер и нападающий", — сказал Бурбас в эфире YouTube-канала BurBuzz.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
10.12.2024 в 15:40
А я казав, шо Герреро не підсилить, мене не слухали)) Емітація придбання форварда - серія 10500... Якби могли повернути Яремчука, було б якраз. Але 1,5 ляма в рік, це зараз дорого для Динамо. Нарити талант в Африці, це не підсилу Чохоналідзе- Хачеріді. Знову буде якийсь порожняк тіпа Соля, Кулача, Шкуріна чи Герреро.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
10.12.2024 в 15:40
А я казав, шо Герреро не підсилить, мене не слухали)) Емітація придбання форварда - серія 10500... Якби могли повернути Яремчука, було б якраз. Але 1,5 ляма в рік, це зараз дорого для Динамо. Нарити талант в Африці, це не підсилу Чохоналідзе- Хачеріді. Знову буде якийсь порожняк тіпа Соля, Кулача, Шкуріна чи Герреро.
Ответить
1
0

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