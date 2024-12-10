Динамо ведет переговоры с двумя легионерами. Известно, какие позиции хотят усилить киевляне

Киевское "Динамо" может в ближайшее время приобрести двух легионеров. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Имена футболистов на данный момент остаются в тайне, но известно, какие позиции на поле "бело-синие" хотят усилить.

"Знаю, что "Динамо“ ведет переговоры по двум легионерам на вход. Позиции, которые хочет усилить клуб — центральный защитник, правый вингер и нападающий", — сказал Бурбас в эфире YouTube-канала BurBuzz.