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Динамо ведет переговоры с двумя легионерами. Известно, какие позиции хотят усилить киевляне
Ожидаются трансферы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" может в ближайшее время приобрести двух легионеров. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Имена футболистов на данный момент остаются в тайне, но известно, какие позиции на поле "бело-синие" хотят усилить.
"Знаю, что "Динамо“ ведет переговоры по двум легионерам на вход. Позиции, которые хочет усилить клуб — центральный защитник, правый вингер и нападающий", — сказал Бурбас в эфире YouTube-канала BurBuzz.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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жека-киев (биг виладж)
10.12.2024 в 15:40
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