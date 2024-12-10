Динамо объявило о масштабных изменениях в руководящей структуре клуба

ФК "Динамо" Киев объявил о масштабных изменениях в управленческой структуре клуба, направленных на внедрение современных европейских подходов к корпоративному управлению. Благодаря этому, клуб планирует обеспечить стабильное развитие и повысить эффективность своей деятельности как на национальной, так и на международной арене.

Во главе клуба продолжает стоять Игорь Суркис, который как президент отвечает за стратегическое управление и формирование вектора развития "Динамо". Его руководство гарантирует долгосрочную стабильность и направленность на достижение новых спортивных высот.

Оперативное управление клубом будет осуществлять новоназначенный генеральный директор Дмитрий Бриф. Дмитрий работает в "Динамо" уже более 10 лет, начав свою карьеру как юрист клуба. Благодаря своим знаниям и опыту, он возглавил юридическую службу, представляя интересы "Динамо" в государственных учреждениях, национальных и международных футбольных институциях, таких как УАФ, УЕФА, ФИФА, а также в Спортивном арбитражном суде.

В 2023 году Дмитрий был назначен на должность вице-президента клуба, где отвечал за многочисленные направления деятельности. Теперь как генеральный директор, он будет обеспечивать полное управление клубом и заниматься оптимизацией внутренних процессов.

Напомним, в сентябре пост генерального директора "Динамо" покинул Резо Чохонелидзе.

На ключевые должности заместители генерального директора назначены:

- Максим Радуцкий, ответственный за общие вопросы деятельности клуба, в том числе за коммерческую деятельность, внешнюю коммуникацию, внутреннюю деятельность клуба и многочисленные благотворительные проекты и инициативы клуба.

- Сергей Мохник, который будет отвечать за развитие футбола, взаимодействие с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Украинской премьер-лигой (УПЛ);

- Анатолий Волк, который будет отвечать за международное взаимодействие с футбольными институтами и иностранными клубами;

Олег Шкреба назначен на должность коммерческого директора, где он будет заниматься привлечением спонсоров, повышением доходности от коммерческих проектов и развитием маркетинговой составляющей клуба.

Главный врач первой команды ФК "Динамо" Андрей Шморгун назначен на должность директора медицинского департамента, который будет способствовать развитию медицинских программ, обеспечению здоровья игроков и внедрению современных методик реабилитации и лечения спортсменов.

За финансовую стабильность и эффективное использование средств будет отвечать Валентина Георгиева, которая назначена на должность финансового директора.

Юрий Барбаш назначен операционным директором. Его обязанности включают управление текущими операционными процессами клуба. Юрий имеет значительный опыт сотрудничества с УЕФА и ФК "Динамо" в рамках организации и проведения футбольных соревнований.

Эти изменения в руководстве клуба имеют целью повышение эффективности управления и внедрение новых современных стандартов, что будет способствовать дальнейшему развитию ФК "Динамо" Киев.