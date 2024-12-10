"Не она решает", - журналист заявил, что Монзуль не будет в этом году встречаться с клубами УПЛ

В последнее время в УПЛ участились различные судейские скандалы, из-за чего ряд клубов выступили с заявлениями об инициации встречи с главой судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль.

Впрочем, как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в этом году такая встреча не состоится.