  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Не она решает", - журналист заявил, что Монзуль не будет в этом году встречаться с клубами УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не она решает", - журналист заявил, что Монзуль не будет в этом году встречаться с клубами УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Инсайдер говорит, что в этом году встречи Монзуль с представителями клубов не будет

"Не она решает", - журналист заявил, что Монзуль не будет в этом году встречаться с клубами УПЛ

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В последнее время в УПЛ участились различные судейские скандалы, из-за чего ряд клубов выступили с заявлениями об инициации встречи с главой судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль.

Впрочем, как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в этом году такая встреча не состоится.

"Эта встреча вроде изначально планировалась, пару месяцев назад была такая информация, а сейчас уже новая информация – не будет этой встречи.

Почему? Ну не дают Монзуль право этой встречи. Не она решает, проводить такие встречи, или нет. Есть сверху над ней, кто говорит, что делать", - сказал Бурбас.

По теме
yellow-arrow
Буряк стал советником Суркиса в Динамо, - СМИ
yellow-arrow
Вектор остается неизменным. Журналист заявил, что после Пушича Шахтер снова будет тренировать иностранец
yellow-arrow
Динамо объявило о масштабных изменениях в руководящей структуре клуба
Екатерина Монзуль Игорь Бурбас Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости