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"Не она решает", - журналист заявил, что Монзуль не будет в этом году встречаться с клубами УПЛ
Инсайдер говорит, что в этом году встречи Монзуль с представителями клубов не будет
Фото Павла Кубанова - УАФ
В последнее время в
Впрочем, как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в этом году такая встреча не состоится.
"Эта встреча вроде изначально планировалась, пару месяцев назад была такая информация, а сейчас уже новая информация – не будет этой встречи.
Почему? Ну не дают Монзуль право этой встречи. Не она решает, проводить такие встречи, или нет. Есть сверху над ней, кто говорит, что делать", - сказал Бурбас.
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