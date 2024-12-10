"Динамо повезло". Эксперт назвал причину победы киевлян над Александрией

Главный тренер "Эпицентра" и бывший нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал разгромную победу "Динамо" над "Александрией" (3:0) в матче 16-го тура УПЛ.

"Динамо" положительно сыграло с "Александрией". Хотя до первого забитого мяча не все было так однозначно.

Видно было, что кто в поединке "Динамо" – "Александрия" первый забьет, тому будет легче играть. "Динамо" повезло забить первыми. И почти сразу они забили второй мяч. Как результат, киевляне довели игру до победного", - сказал Нагорняк.