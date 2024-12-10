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"Динамо повезло". Эксперт назвал причину победы киевлян над Александрией
Игра шла до первого гола
Главный тренер "Эпицентра" и бывший нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал разгромную победу "Динамо" над "Александрией" (3:0) в матче 16-го тура УПЛ.
"Динамо" положительно сыграло с "Александрией". Хотя до первого забитого мяча не все было так однозначно.
Видно было, что кто в поединке "Динамо" – "Александрия" первый забьет, тому будет легче играть. "Динамо" повезло забить первыми. И почти сразу они забили второй мяч. Как результат, киевляне довели игру до победного", - сказал Нагорняк.
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