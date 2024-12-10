Вектор остается неизменным. Журналист заявил, что после Пушича Шахтер снова будет тренировать иностранец

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом и заявил, что руководство " Шахтера " на данный момент не планирует увольнять главного тренера Марино Пушича. Отставание "горняков" от "Динамо" в чемпионате сейчас составляет 4 очка (по потерянным), что вполне можно отыграть в весной.

Впрочем, если что-то с Пушичем не сложится, либо он сам решит уйти, то вектору клуба останется неизменным и следующим наставником снова будет иностранный специалист.

"Это не будет Руслан Ротань, не будет Алексей Белик, как и не будет Дарио Срна", - подвел итог Бурбас.