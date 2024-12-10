Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вектор остается неизменным. Журналист заявил, что после Пушича Шахтер снова будет тренировать иностранец
Впрочем, увольнять Пушича горняки пока что также не планируют
Фото: Шахтар
Украинский журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом и заявил, что руководство "
Впрочем, если что-то с Пушичем не сложится, либо он сам решит уйти, то вектору клуба останется неизменным и следующим наставником снова будет иностранный специалист.
"Это не будет Руслан Ротань, не будет Алексей Белик, как и не будет Дарио Срна", - подвел итог Бурбас.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925
- Лидер оппозиции Германии назвал условие передачи Украине ракет Taurus
- Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Игроки Полесья не воспринимают идеи Ашура - лишь один футболист поддерживает тренера
Комментарии 3