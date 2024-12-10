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Вектор остается неизменным. Журналист заявил, что после Пушича Шахтер снова будет тренировать иностранец

Премьер-лига
Обновлено

Впрочем, увольнять Пушича горняки пока что также не планируют

Вектор остается неизменным. Журналист заявил, что после Пушича Шахтер снова будет тренировать иностранец

Фото: Шахтар

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом и заявил, что руководство "Шахтера" на данный момент не планирует увольнять главного тренера Марино Пушича. Отставание "горняков" от "Динамо" в чемпионате сейчас составляет 4 очка (по потерянным), что вполне можно отыграть в весной.

Впрочем, если что-то с Пушичем не сложится, либо он сам решит уйти, то вектору клуба останется неизменным и следующим наставником снова будет иностранный специалист.

"Это не будет Руслан Ротань, не будет Алексей Белик, как и не будет Дарио Срна", - подвел итог Бурбас.

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Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас Марино Пушич
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 19:13
шл.юхи бамбаса...
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3
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Комментарии 3
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 19:13
шл.юхи бамбаса...
Ответить
0
3
tekutiev (донецк,Украина)
10.12.2024 в 19:16
простокваша-вонючая дырявая затычка
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1
0
fanatSD (донецк)
10.12.2024 в 19:18
подстилка суркисовская.чья бы корова мычала.
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1
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