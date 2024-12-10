Будут чистить мениск. Известны сроки восстановления основного голкипера Ворсклы

В матче 16-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3), травму колена получил основной голкипер полтавской " Ворсклы " Павел Исенко.

Как сообщает Игорь Бурбас, сейчас футболист находится в Киеве, где ему должны сделать операцию по "чистке" мениска.

Время восстановления после такой травмы составляет ориентировочно месяц.

В "Ворскле" надеются, что кипер успеет вернуться к началу зимних сборов, которые у полтавчан стартуют 9 января. Возможно, процесс восстановления за тянется еще на 2-3 недели, но к весенней части сезона Павел точно должен быть в порядке.

Напомним, что в этом сезоне 21-летний Павел Исенко провел за полтавчан 16 матчей в УПЛ, в которых пропустил 24 гола и 5 поединков отстоял на ноль.