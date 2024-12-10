Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будут чистить мениск. Известны сроки восстановления основного голкипера Ворсклы
Павел Исенко ляжет под нож хирургов
скриншот
В матче 16-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3), травму колена получил основной голкипер полтавской "
Как сообщает Игорь Бурбас, сейчас футболист находится в Киеве, где ему должны сделать операцию по "чистке" мениска.
Время восстановления после такой травмы составляет ориентировочно месяц.
В "Ворскле" надеются, что кипер успеет вернуться к началу зимних сборов, которые у полтавчан стартуют 9 января. Возможно, процесс восстановления за тянется еще на 2-3 недели, но к весенней части сезона Павел точно должен быть в порядке.
Напомним, что в этом сезоне 21-летний Павел Исенко провел за полтавчан 16 матчей в УПЛ, в которых пропустил 24 гола и 5 поединков отстоял на ноль.
Популярное сейчас
- Динамо ведет переговоры с двумя легионерами. Известно, какие позиции хотят усилить киевляне
- Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Неутешительные новости. Определена судьба матча Ингулец - Заря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку