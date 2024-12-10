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Буряк стал советником Суркиса в Динамо, - СМИ

Премьер-лига
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Легенда Динамо возвращается в Динамо

Буряк стал советником Суркиса в Динамо, - СМИ

Новина українською

Как известно, киевское "Динамо" объявило о масштабных изменениях в руководящей структуре клуба.

В частности, новым гендиректором клуба назначен Дмитрий Бриф, у которого будут три заместителя. Это Максим Радуцкий (до этого занимал должность директора по развитию бизнеса), Сергей Мохник (спортивное направление – академия, команда U-19) и Анатолий Вовк (международные вопросы, трансферы).

Также, по данным издания "Чемпион", в структуре клуба создан институт советников. Советниками президента Игоря Суркиса назначены Леонид Буряк (спортивные вопросы), Алексей Семененко (медиа и связи с общественностью) и Владимир Старовойт (вопросы безопасности).

Напомним, Буряк выступал за "Динамо" с 1973 по 1984 годы, а в 2005-м тренировал столичную команду.

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Игорь Суркис Леонид Буряк Динамо (Киев)
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Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 20:33
борщевой набор недостаточен
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0
2
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2024 в 20:33
борщевой набор недостаточен
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0
2
Василь з конопель (Амстердам )
10.12.2024 в 20:42
Дивись не подавись їпанат сцикливий
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1
1
жека-киев (биг виладж)
10.12.2024 в 19:42
Де він був взагалі, років 15 крайніх?Шо він може порадити? Як маліну на дачі саджати?
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2
1

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