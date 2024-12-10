Буряк стал советником Суркиса в Динамо, - СМИ

Как известно, киевское "Динамо" объявило о масштабных изменениях в руководящей структуре клуба.

В частности, новым гендиректором клуба назначен Дмитрий Бриф, у которого будут три заместителя. Это Максим Радуцкий (до этого занимал должность директора по развитию бизнеса), Сергей Мохник (спортивное направление – академия, команда U-19) и Анатолий Вовк (международные вопросы, трансферы).

Также, по данным издания "Чемпион", в структуре клуба создан институт советников. Советниками президента Игоря Суркиса назначены Леонид Буряк (спортивные вопросы), Алексей Семененко (медиа и связи с общественностью) и Владимир Старовойт (вопросы безопасности).

Напомним, Буряк выступал за "Динамо" с 1973 по 1984 годы, а в 2005-м тренировал столичную команду.