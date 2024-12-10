Оболонь написала еще одном письмо Монзуль с претензиями на судейство

Киевская " Оболонь " написала повторное письмо в Комитет арбитров УАФ по поводу судейства в поединке 15-го тура УПЛ против "Левого Берега" (1:1).

"Пивовары" все-таки хотят получить от главы судейского комитета Екатерины Монзуль оценку действиям арбитра в матче, так как первое обращение команды было проигнорировано представителями комитета.

"Уважаемая Екатерина Владимировна!

В своем письме к Комитету арбитров УАФ от 02.12.2024г. футбольный клуб "Оболонь" просил оценить действия арбитра матча 15 тура чемпионата Украины между командами "Левый Берег" и "Оболонь" Александра Шандора, которые, по нашему мнению, повлияли на конечный результат матча. По неизвестным нам причинам обращение ФК "Оболонь" было проигнорировано руководством Комитета арбитров, что заставляет наш клуб еще раз обращаться за получением объяснений по поводу действий арбитра в конкретных эпизодах.

Также обращаем Ваше внимание, что фигурировавшие в обращении эпизоды матча не были предоставлены на рассмотрение главному эксперту по арбитражу УАФ Николе Риццоли.