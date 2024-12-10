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Болельщики Кривбасса выбрали игрока матча с Черноморцем. Видео

Премьер-лига

Набрал 50% голосов

Болельщики Кривбасса выбрали игрока матча с Черноморцем. Видео

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Болельщики "Кривбасса" выбрали игрока матча с "Черноморцем".

Полузащитник криворожской команды Егор Твердохлеб стал "Игроком номер один" в матче против одесского "Черноморца".

Твердохлеб забил гол и отдал ассист. Он получил 50% голосов болельщиков.

Егор Твердохлеб в матче против "Черноморца" отыграл 80 минут.

В этом сезоне полузащитник сыграл 15 игр в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
Кривбасс
Опубликовал: Владислав Прийменко
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