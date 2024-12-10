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Тренер вратарей Шахтера: В Украине есть что-то, что позволяет выращивать голкиперов такого уровня
Раймонд ван дер Гоув порассуждал о Ризныке, и не только
Фото: Шахтар
Тренер вратарей "
"Посмотрим факты. В Украине есть нечто, позволяющее выращивать таких голкиперов. Трубин, Лунин, Ризнык и вратарь "Динамо" Бущан – топ-голкиперы. Это много значит.
Если посмотреть на Риза сейчас, то он сделал большой прогресс с тех пор, когда я пришел в команду. Все видят, что он очень хорошо играет ногами. Он может действовать как полевой игрок, и это очень помогает команде. Думаю, это одно из сильнейших качеств его игры. Он тоже очень силен психологически.
Но не забывайте, что у нас есть еще три вратаря, стоящих за ним. Они тоже очень хорошо работают. Единственное – им не хватает игровой практики", – сказал ван дер Гоув
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