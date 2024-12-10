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Шахтёр отметил достижение экс-нападающего, который недавно завершил карьеру. Фото
Футболист приехал поддержать украинскую команду
Фото - ФК Шахтар
"Шахтёр" отметил достижение экс-нападающего, который недавно завершил карьеру.
Перед матчем с "Баварией", "Шахтёр" вручил футболку экс-нападющему Жуниору Мораесу с количеством проведённых матчей за клуб.
Мораес присоединился к "Шахтёру" свободным агентом из "Динамо" в июле 2018 года. За донецкий клуб Мораес сыграл 106 матчей, в которых забил 62 гола и отдал 25 передач
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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