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Шахтёр отметил достижение экс-нападающего, который недавно завершил карьеру. Фото

Премьер-лига

Футболист приехал поддержать украинскую команду

Шахтёр отметил достижение экс-нападающего, который недавно завершил карьеру. Фото

Фото - ФК Шахтар

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"Шахтёр" отметил достижение экс-нападающего, который недавно завершил карьеру.

Перед матчем с "Баварией", "Шахтёр" вручил футболку экс-нападющему Жуниору Мораесу с количеством проведённых матчей за клуб.

Мораес присоединился к "Шахтёру" свободным агентом из "Динамо" в июле 2018 года. За донецкий клуб Мораес сыграл 106 матчей, в которых забил 62 гола и отдал 25 передач

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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