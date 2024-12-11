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Вацко – о разгроме Александрии: Динамо создало три момента и все реализовало. Вот вам и психология чемпионской борьбы
Комментатор отметил ментальное преимущество киевлян
instagram.com/v.vatsko
Журналист Виктор Вацко объяснил причину разгромной победы "Динамо" над "Александрией".
"Динамо" блестяще реализовало свои моменты. Угловой, после которого забил Попов, дальше – индивидуальное мастерство Ваната при втором мяче. А игру закрыл Ковалец на 53-й минуте. Когда Калюжный вывел его прекрасным пасом один на один с Бущаном и Кирилл не забил. Вот это был точно ключевой эпизод матча. Эпизод, который мог вернуть "Александрию" в игру, но был упущен”.
"Динамо" создало три момента и все три реализовало. Реализация фантастическая. Вот вам и психология матча, психология чемпионской борьбы. Психология, в которой "Динамо" гораздо сильнее", – заявил Вацко на собственном ютуб-канале.
Благодаря очной виктории подопечные Шовковского единолично возглавили таблицу УПЛ.
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