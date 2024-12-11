  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вацко – о разгроме Александрии: Динамо создало три момента и все реализовало. Вот вам и психология чемпионской борьбы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко – о разгроме Александрии: Динамо создало три момента и все реализовало. Вот вам и психология чемпионской борьбы

Премьер-лига
Обновлено

Комментатор отметил ментальное преимущество киевлян

Вацко – о разгроме Александрии: Динамо создало три момента и все реализовало. Вот вам и психология чемпионской борьбы

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Журналист Виктор Вацко объяснил причину разгромной победы "Динамо" над "Александрией".

"Динамо" блестяще реализовало свои моменты. Угловой, после которого забил Попов, дальше – индивидуальное мастерство Ваната при втором мяче. А игру закрыл Ковалец на 53-й минуте. Когда Калюжный вывел его прекрасным пасом один на один с Бущаном и Кирилл не забил. Вот это был точно ключевой эпизод матча. Эпизод, который мог вернуть "Александрию" в игру, но был упущен”.

Читайте такжеВацко – о выборе Динамо страны для поединков ЛЕ: В Польше пауза зимой. Оплачивать подготовку поля пришлось бы под свои матчи

"Динамо" создало три момента и все три реализовало. Реализация фантастическая. Вот вам и психология матча, психология чемпионской борьбы. Психология, в которой "Динамо" гораздо сильнее", – заявил Вацко на собственном ютуб-канале.

Благодаря очной виктории подопечные Шовковского единолично возглавили таблицу УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Будут чистить мениск. Известны сроки восстановления основного голкипера Ворсклы
yellow-arrow
Шахтёр отметил достижение экс-нападающего, который недавно завершил карьеру. Фото
yellow-arrow
Тренер вратарей Шахтера: В Украине есть что-то, что позволяет выращивать голкиперов такого уровня
Виктор Вацко Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости