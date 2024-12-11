Вацко – о разгроме Александрии: Динамо создало три момента и все реализовало. Вот вам и психология чемпионской борьбы

Журналист Виктор Вацко объяснил причину разгромной победы "Динамо" над "Александрией".

"Динамо" блестяще реализовало свои моменты. Угловой, после которого забил Попов, дальше – индивидуальное мастерство Ваната при втором мяче. А игру закрыл Ковалец на 53-й минуте. Когда Калюжный вывел его прекрасным пасом один на один с Бущаном и Кирилл не забил. Вот это был точно ключевой эпизод матча. Эпизод, который мог вернуть "Александрию" в игру, но был упущен”.