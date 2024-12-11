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В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса

Премьер-лига

Киевляне сообщили о дополнительных изменениях

В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса

Фото: fcdynamo.com

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Накануне "Динамо" официально объявило об изменении структуры менеджмента клуба. Пресс-служба киевлян дополнительно информирует о следующих изменениях:

  • Алексей Семененко назначен советником президента клуба Игоря Суркиса;
  • Алексей Паламарчук продолжит работу руководителем отдела по взаимодействию со спонсорами "Динамо".

Ранее Семененко занимал должность вице-президента "Динамо". Также напомним, что новым гендиректором клуба назначен Дмитрий Бриф, у которого будут три заместителя.

Эти изменения в руководстве клуба имеют целью повышение эффективности управления и внедрение новых современных стандартов, что будет способствовать дальнейшему развитию ФК "Динамо" Киев.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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