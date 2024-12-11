В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса

Накануне "Динамо" официально объявило об изменении структуры менеджмента клуба. Пресс-служба киевлян дополнительно информирует о следующих изменениях:

Алексей Семененко назначен советником президента клуба Игоря Суркиса;

Алексей Паламарчук продолжит работу руководителем отдела по взаимодействию со спонсорами "Динамо".

Ранее Семененко занимал должность вице-президента "Динамо". Также напомним, что новым гендиректором клуба назначен Дмитрий Бриф, у которого будут три заместителя.

Эти изменения в руководстве клуба имеют целью повышение эффективности управления и внедрение новых современных стандартов, что будет способствовать дальнейшему развитию ФК "Динамо" Киев.