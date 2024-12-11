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Будущее легионера Руха определится на следующей неделе
Он уже больше двух недель находится в команде "Рух-2"
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Остап Притула не сможет помочь своей команде в заключительном поединке первой части чемпионата УПЛ с "Оболонью", который состоится 15 декабря на "Арене-Львов", сообщает Sport.ua.
В последний раз Притула выходил на поле еще в конце ноября в матче 14-го тура – с "Левым Берегом" (1:1) и с тех пор из-за повреждений находится на больничном.
Также по данным источника, не сможет рассчитывать наставник Виталий Пономарев в противостоянии с "пивоварами" на еще одного полузащитника – Фредди Плюмена, но у легионера проблем со здоровьем нет. Просто игрок сборной Гваделупы уже больше двух недель находится в расположении команды Второй лиги – "Рух-2". На следующей неделе станет известно, останется ли он во Львове.
Контракт Плюмена с "Рухом" истекает 30 июня 2025 года. В текущем чемпионате УПЛ Притула провел за "желто-черных" 13 матчей и стал автором одного забитого мяча, а Плюмен дважды сыграл за львовский клуб.
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