Будущее легионера Руха определится на следующей неделе

Полузащитник "Руха" Остап Притула не сможет помочь своей команде в заключительном поединке первой части чемпионата УПЛ с "Оболонью", который состоится 15 декабря на "Арене-Львов", сообщает Sport.ua.

В последний раз Притула выходил на поле еще в конце ноября в матче 14-го тура – ​​с "Левым Берегом" (1:1) и с тех пор из-за повреждений находится на больничном.

Также по данным источника, не сможет рассчитывать наставник Виталий Пономарев в противостоянии с "пивоварами" на еще одного полузащитника – Фредди Плюмена, но у легионера проблем со здоровьем нет. Просто игрок сборной Гваделупы уже больше двух недель находится в расположении команды Второй лиги – "Рух-2". На следующей неделе станет известно, останется ли он во Львове.

Контракт Плюмена с "Рухом" истекает 30 июня 2025 года. В текущем чемпионате УПЛ Притула провел за "желто-черных" 13 матчей и стал автором одного забитого мяча, а Плюмен дважды сыграл за львовский клуб.