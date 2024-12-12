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Ворскла - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Левый Берег : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

В Полтаве стартует 17-й тур УПЛ сезона 2024/25. Напомним, что это последний тур в 2024 году. Местная "Ворскла" будет принимать "Левый Берег".

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Команды в разном настроении подходят к очному противостоянию. "Ворскла" в прошлом туре уступила "Шахтеру", а вот "Левый Берег" довольно неожиданно обыграл ЛНЗ. В случае победы киевляне смогут догнать полтавчан.

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Матч состоится в пятницу, 13 декабря. Начало – в 15:30. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Ворскла (Полтава) Где смотреть футбол Левый берег (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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