Ворскла - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Полтаве стартует 17-й тур УПЛ сезона 2024/25. Напомним, что это последний тур в 2024 году. Местная "Ворскла" будет принимать "Левый Берег".

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Команды в разном настроении подходят к очному противостоянию. "Ворскла" в прошлом туре уступила "Шахтеру", а вот "Левый Берег" довольно неожиданно обыграл ЛНЗ. В случае победы киевляне смогут догнать полтавчан.

Матч состоится в пятницу, 13 декабря. Начало – в 15:30. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.