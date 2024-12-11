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Романов обслужит Полесье – Шахтер и другие судейские назначения 17-го тура УПЛ
На матче "Динамо" - "Верес" будет работать Шандор
Фото: fcdynamo.com
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
17-й тур
13 декабря (пятница)
"Ворскла" - "Левый Берег" 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр VAR - Афанасьев А.О. (Харьков),
14 декабря (суббота)
"Александрия" - "ЛНЗ" 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
"Кривбасс" - "Карпаты" 15:30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Заря" - "Черноморец" 18:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
15 декабря (воскресенье)
"Ингулец" - "Колос" 13:00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Кубряк Д.В. (Одесса),
"Рух" - "Оболонь" 15:30. Арбитр - Каленов А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Полесье" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
16 декабря (понедельник)
"Динамо" - "Верес" 13:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава).
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