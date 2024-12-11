Форвард Руха отреагировал на свой дебют за основную команду

Нападающий Константин Квас поделился эмоциями от дебюта за "Рух" в матче 16-го тура УПЛ против "Полесья" (0:1).

"В целом это был тяжелый для нас матч, ведь "Полесье" - сильный соперник. Перед выходом на поле я получил установку от Виталия Юрьевича, что надо цепляться за мяч впереди, взять его под свой контроль. В конце матча команда защищала нужный для себя результат и нам удалось одержать победу.

Приятно дебютировать за первую команду. Чувствуется доверие тренеров, ведь меня выпустили на поле в достаточно сложном поединке. После игры меня поздравили родители, партнеры по команде - это очень классные эмоции.

Сейчас важно качественно подготовиться к последнему матчу в этом году. Хочется показать хорошую игру и с положительным результатом уйти в зимний отпуск. Тогда и подготовка ко второй части сезона будет проходить бодрее и лучше.

Чувствую, что спрогрессировал за последние полгода и большую роль в этом сыграли регулярные тренировки с первой командой. Это позволило мне перейти к более зрелому, взрослому футболу, в частности когда я играл во Второй лиге за "Рух-2". В этом большая заслуга тренеров и "Руха-2", и главной команды. Я благодарен им за это", - сказал футболист.