"В Динамо я таких красивых девушек не видел". Виталий Кличко стал фанатом женской команды Полесья

Легенда мирового бокса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свой визит на мероприятие по случаю 65-ти летия житомирского "Полесья".

- Виталий Владимирович, вы фанат "Полесья" или "Динамо"?

- Я сегодня пришел на сцену, подготовил речь, и вижу Геннадия Буткевича и Григория Михайловича Суркиса. И понимаю, что вся моя речь, которую я подготовил, она уже как-то идет в разрез тому, что хотел сказать. С детства я был фанатом "Динамо" Киев и остаюсь, я Киевский городской голова, с одной стороны это наш клуб, с другой, могу сказать, после того, как Геннадий Владиславович Буткевич стал президентом клуба, слежу за играми, держу кулаки.

Знаю, что два хороших боксера, один из них - Кличко, который всегда держит кулаки за "Динамо" Киев. Второй боксер - Александр Усик, держит кулаки за "Полесье". Ну, очень хорошо, что мы держим кулаки, очень важно, чтобы не дрались, с одной стороны, а с другой, две команды должны выигрывать, показывать и дарить хорошие эмоции всем болельщикам. Чем больше у нас побед, тем лучше будет настроение потому, что из маленьких побед складываются большие.

- Скажите, а посещали ли вы стадион в Житомире, возможно, в поединках "Полесья"?

- Не посещал.

- Собираетесь? Ну, приглашение 100% у вас должно быть.

- Нужно время найти, чтобы обязательно прийти. Я убежден в том, что при случае обязательно. Я фанатом "Полесья" стал гораздо больше. Я не знал, что такие красивые девушки у вас. Я стал фанатом женской команды "Полесья". У меня такое впечатление, что их где-то набирали на конкурсе красоты. Они все такие очаровательные, все такие красивые. Как поклонник красоты и поклонник спорта. Я могу сказать, в "Динамо" я таких красивых девушек не видел.

- Давайте скажем так, что вы фанат футбольного клуба "Динамо" и женской команды "Полесье".

- О, фанат "Динамо" Киев и женской команды "Полесье" большой фанат.

- Чтобы хотели бы пожелать футбольному клубу "Полесье" в 65 лет и в частности Геннадию Буткевичу?

- Традиции очень важны. Что в спорте можно желать? Исключительно победы. Фарт, чтобы всегда был, всегда иметь своих болельщиков, дарить им всегда положительные эмоции. Они дарятся исключительно с победами, - сказал Кличко.