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ЛНЗ прервал сотрудничество с Карраско: известно, кто готовит команду к матчу с Александрией
Испанский специалист отстранен от работы с командой
fc-lnz.com
Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско отстранен от работы с командой, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, сотрудничество черкасского клуба с испанским специалистом де-факто прервано. Со вчерашнего дня к матчу 17-го тура УПЛ против "Александрии" (14 декабря) "фиолетовых" готовит штаб команды U-19 во главе с Артемом Чернием и тренером по работе с вратарями основного состава Андреем Диканем.
Решение о новом наставнике будет объявлено после 15 декабря. Основной претендент - Роман Григорчук.
Напомним, 46-летний Карраско возглавил ЛНЗ в июне 2024 года. В текущем сезоне команда занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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