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ЛНЗ прервал сотрудничество с Карраско: известно, кто готовит команду к матчу с Александрией

Премьер-лига

Испанский специалист отстранен от работы с командой

ЛНЗ прервал сотрудничество с Карраско: известно, кто готовит команду к матчу с Александрией

fc-lnz.com

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Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско отстранен от работы с командой, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сотрудничество черкасского клуба с испанским специалистом де-факто прервано. Со вчерашнего дня к матчу 17-го тура УПЛ против "Александрии" (14 декабря) "фиолетовых" готовит штаб команды U-19 во главе с Артемом Чернием и тренером по работе с вратарями основного состава Андреем Диканем.

Решение о новом наставнике будет объявлено после 15 декабря. Основной претендент - Роман Григорчук.

Напомним, 46-летний Карраско возглавил ЛНЗ в июне 2024 года. В текущем сезоне команда занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

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ЛНЗ (Черкассы) Андрес Карраско
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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