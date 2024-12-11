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Помощник Карраско Бурдиян: В ЛНЗ сказали, что если я не соглашусь на условия клуба по расторжению контракта, то аннулируют мою бронь и вызовут работников ТЦК

Премьер-лига
Обновлено

Скандал разгорается в ЛНЗ

Помощник Карраско Бурдиян: В ЛНЗ сказали, что если я не соглашусь на условия клуба по расторжению контракта, то аннулируют мою бронь и вызовут работников ТЦК

УНИАН

Новина українською

Помощник плавного тренера ЛНЗ Андреса Карраско Андрей Бурдиян рассказал о шантаже со стороны черкасского клуба.

– Сегодня меня вызвало руководство и сообщило о возможности прекращения трудовых отношений со всем тренерским штабом главной команды по инициативе клуба. Сейчас мы находимся в процессе урегулирования разрыва трудовых отношений.

– На какой срок у вас был подписан контракт с ЛНЗ?

– На два года. У меня еще 20 месяцев контракта. Но сегодня у меня был разговор с генеральным директором Андреем Колесником о прекращении контракта. Как мне показалось, это было совмещено с угрозами в мой адрес.

Директор сказал, что если я не соглашусь на условия клуба по расторжению контракта, то ЛНЗ аннулирует мое бронирование и вызовет работников ТЦК с соответствующими последствиями. Пока не знаю, как на это реагировать. До этого я не сталкивался с таким отношением к тренерам.

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Клуб предложил рассчитаться со мной частично – всего за два месяца. Но я недавно заключил двухлетний контракт, отказался от других предложений, потому что верил в этот проект и все время профессионально выполнял свои обязанности. Ко мне не было претензий.

Поэтому такое резкое изменение отношения меня удивило. Наверное, дальше будет заниматься делом мой юрист. Мы будем решать вопросы по ЛНЗ чисто в юридической плоскости.

– Что у вас было прописано в контракте по досрочному разрыву со стороны клуба?

– Насколько я знаю, регламентные нормы футбола не допускают расторжения контракта с тренером в одностороннем порядке в течение сезона. Контракт заключал мой юрист, там все четко .

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Андрей Бурдиян ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2024 в 17:56
Що таке плавний тренер?)))
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Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2024 в 17:56
Що таке плавний тренер?)))
Ответить
1
0
Sandra777 (Львів)
11.12.2024 в 17:25
Чикаю на фото з укопу колісника, ти хто такий шоб рішати долю людей ?
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4
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 17:37
Там не Колісник рішення приймає, а мільйонер Кравченко, який зробив 25-річного сина Віктора - президентом клубу, щоб той міг мати бронь та ухилитися від призиву до ЗСУ...
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