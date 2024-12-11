"Вызвать ТЦК физически невозможно", - директор ЛНЗ обвинил тренера своей команды во лжи

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отреагировал на слова тренера черкасской команды Андрея Бурдиана, который заявил о шантаже со стороны клуба с упоминанием ТЦК.

"Андрей Бурдиян – действующий тренер ЛНЗ. Его контракт не расторгнут. На следующей неделе у нас запланированы совещания по итогам первой части сезона. Тренер имеет задачу и готовит доклады.

Относительно всего остального – это выдумка тренера, на которую мне нечего ответить. Это обычная ложь. Вызвать ТЦК физически невозможно, как вы себе это представляете?

Что касается бронирования, то оно действительно будет аннулировано в случае расторжения контракта, потому что тренер больше не будет работником клуба. Мы не имеем права бронировать человека, если он не является нашим работником.

Клуб очень расстроен таким манипулированием со стороны тренера, получавшего полную поддержку и уважение с момента подписания контракт", - сказал Колесник.