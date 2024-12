В очередь! Один из лидеров Лиги чемпионов следит за Судаковым

Бирмингемская "Астон Вилла", которая навела шума в нынешнем сезоне Лиги чемпионов (после 6 туров команда занимает 3-е место в турнирной таблице), следит за 22-летним полузащитником " Шахтера " и сборной Украины Георгием Судаковым.

Как сообщают бирмингемские источники, "Шахтер" хочет получить за своего футболиста не менее 65 миллионов евро, поэтому возможное подписание не будет простым.

Напомним, что контракт Судакова с "Шахтером" действует до 31 декабря 2028 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 22 матча за "горняков", в которых отличился 12 результативными действиями (9 голов и 3 ассиста).

