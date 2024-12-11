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В очередь! Один из лидеров Лиги чемпионов следит за Судаковым

Премьер-лига
Обновлено

Речь снова об Англии

В очередь! Один из лидеров Лиги чемпионов следит за Судаковым

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бирмингемская "Астон Вилла", которая навела шума в нынешнем сезоне Лиги чемпионов (после 6 туров команда занимает 3-е место в турнирной таблице), следит за 22-летним полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Георгием Судаковым.

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Как сообщают бирмингемские источники, "Шахтер" хочет получить за своего футболиста не менее 65 миллионов евро, поэтому возможное подписание не будет простым.

Напомним, что контракт Судакова с "Шахтером" действует до 31 декабря 2028 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 22 матча за "горняков", в которых отличился 12 результативными действиями (9 голов и 3 ассиста).

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Астон Вилла (Бирмингем) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.12.2024 в 22:26
Другий раз не проканає!))))Не старайтесь
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Комментарии 3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.12.2024 в 22:26
Другий раз не проканає!))))Не старайтесь
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2
0
жека-киев (биг виладж)
11.12.2024 в 22:04
Кого вони хочуть розвести?))) Мудрик унікальний, - дуже швидкий при тому лівоногий. Тому з ним і вийшло. А таких гравців, як Судаков, багато, в кожній команді АПЛ, і за них не платять по 65лям, Вони часто не завжди і в основу попадають.Вже, якшо когось і брати з Шахтаря, то Зубкова. За притомні гроші, ше роки 3 на рівні пограє.Якомусь Лестеру чи Іпсвічу, за 20к в тиждень буде якраз в тему.А Судаков себе показує в ЛЧ, - нічого особливого
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avatar
kre4et (Київ )
11.12.2024 в 22:52
У Мудрика наче права нога робоча на відміну від Судакова, який грає обома. А так все по ділу, з такою грою навряд закляті когось зможуть дорого продати
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