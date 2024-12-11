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В очередь! Один из лидеров Лиги чемпионов следит за Судаковым
Речь снова об Англии
фото из соцсетей
Бирмингемская "Астон Вилла", которая навела шума в нынешнем сезоне Лиги чемпионов (после 6 туров команда занимает 3-е место в турнирной таблице), следит за 22-летним полузащитником "
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Как сообщают бирмингемские источники, "Шахтер" хочет получить за своего футболиста не менее 65 миллионов евро, поэтому возможное подписание не будет простым.
Напомним, что контракт Судакова с "Шахтером" действует до 31 декабря 2028 года.
В текущем сезоне хавбек сыграл 22 матча за "горняков", в которых отличился 12 результативными действиями (9 голов и 3 ассиста).
Aston Villa have been scouting Shakhtar Donetsk midfielder Georgiy Sudakov but Shakhtar are likely to demand at least €65m for the 22-year old ????????— ???????????????????? ???????????????????? (@Total_Villa) December 11, 2024
✍️ - [@caughtoffside] #avfc pic.twitter.com/If8rn90jXx
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