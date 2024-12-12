Президент Ингульца: Желаю Буткевичу выигрывать у всех, кроме нас

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк побывал на мероприятии по случаю 65-летия житомирского "Полесья":

- Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша дружба с "Полесьем" и с Геннадием Владиславовичем?

- Это очень просто. Так как Геннадий Владиславович влетел в футбол как ураган, так же он влетел в наш район, открывая карьер. Вот так мы познакомились, потому что это все очень просто. Бизнес, власть и общество нас объединяет.

- То есть это больше такая дружба с клубом или дружба с президентом?

- Дружба с клубом и с президентом. Какая дружба с президентом не объединит усилия клубов? Мы дружим, скажем так, семьями, а семья - это наш футбол.

- Как у вас поединки происходят? Поединки, когда играет "Ингулец" и "Полесье"?

- Я приезжаю в гости к Геннадию Владиславовичу и желаю ему выиграть всех, кроме "Ингульца".

- Обсуждаете потом как-то ваши поединки?

- Всегда по-дружески. Какой бы счет ни был, завтра, после футбола, это уже совсем другие эмоции, совсем другое настроение, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, а мы завтра играем вничью - это нормально.

- А какие-то советы спрашиваете друг у друга, например, в футболе?

- Ну, я сегодня хотел бы ему посоветует одного - просто терпения. Потому что вот все красиво, все хорошо рассказывали, и тот же сам Григорий Михайлович говорил, что они выиграли там 2-1, все нормально, все хорошо. А только на первом матче, где Геннадий Владиславович не смотрел футбол, а уехал, потому что арбитры убивали "Полесье", об этом просто молчат. Посчитайте, пять игр, где тупо забрали у "Полесья" очки, где бы сейчас было "Полесье"? Поэтому это все романтика.

- Что пожелаете?

- Пожелаю побед, побед и еще раз побед, чтобы они у всех выигрывали кроме "Ингульца". Слава Украине!