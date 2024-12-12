Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ингульца: Желаю Буткевичу выигрывать у всех, кроме нас
Александр Поворознюк побывал на 65-ти летии житомирского клуба
Фото: ФК Полісся
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк побывал на мероприятии по случаю 65-летия житомирского "Полесья":
- Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша дружба с "Полесьем" и с Геннадием Владиславовичем?
- Это очень просто. Так как Геннадий Владиславович влетел в футбол как ураган, так же он влетел в наш район, открывая карьер. Вот так мы познакомились, потому что это все очень просто. Бизнес, власть и общество нас объединяет.
- То есть это больше такая дружба с клубом или дружба с президентом?
- Дружба с клубом и с президентом. Какая дружба с президентом не объединит усилия клубов? Мы дружим, скажем так, семьями, а семья - это наш футбол.
- Как у вас поединки происходят? Поединки, когда играет "Ингулец" и "Полесье"?
- Я приезжаю в гости к Геннадию Владиславовичу и желаю ему выиграть всех, кроме "Ингульца".
- Обсуждаете потом как-то ваши поединки?
- Всегда по-дружески. Какой бы счет ни был, завтра, после футбола, это уже совсем другие эмоции, совсем другое настроение, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, а мы завтра играем вничью - это нормально.
- А какие-то советы спрашиваете друг у друга, например, в футболе?
- Ну, я сегодня хотел бы ему посоветует одного - просто терпения. Потому что вот все красиво, все хорошо рассказывали, и тот же сам Григорий Михайлович говорил, что они выиграли там 2-1, все нормально, все хорошо. А только на первом матче, где Геннадий Владиславович не смотрел футбол, а уехал, потому что арбитры убивали "Полесье", об этом просто молчат. Посчитайте, пять игр, где тупо забрали у "Полесья" очки, где бы сейчас было "Полесье"? Поэтому это все романтика.
- Что пожелаете?
- Пожелаю побед, побед и еще раз побед, чтобы они у всех выигрывали кроме "Ингульца". Слава Украине!
Популярное сейчас
- "Где он был на поле в Гельзенкирхене? Где?". Бывший игрок Шахтера сомневается в адекватности цены на звездного хавбека горняков
- ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 2:3. Шахин снова проиграл перестрелку испанскому топу
- Гаттузо побрил бороду, с которой не расставался 22 года
- "Не пожму руку ни одному тренеру этой команды". Вернидуб - перед следующей игрой Кривбасса
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку