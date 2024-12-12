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Полузащитника Кривбасса дал совет юным футболистам
Сейчас с основой тренируются игроки юношеской команды
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана ответил на вопросы клубной пресс-службы.
- В наших соцсетях, на страницах "Кривбасс" очень активны пользователи из Руанды. Это твои личные фаны?
- Моя страна не слишком большая, всего 14 миллионов населения, из которого почти каждый искренне болеет за национальную сборную. И, конечно, когда ты часть команды, когда ты играл до этого в Руанде, все автоматически следят за тобой, где бы ты ни играл в будущем. Поэтому руандийские фаны, конечно, пристально следят за мной, за моей карьерой, за командами, в которых я выступаю.
- В нашей команде сейчас есть молодые воспитанники из юношеской команды. Кого бы отметил?
- Все ребята, которые сейчас с нами тренируются действительно перспективные, им нужно время и шанс показать себя на поле. Мне очень понравилось, что такая возможность была у Каменского в матче против "Динамо", ведь только так можно раскрыть все способности юного игрока. Тренироваться с нами - это ценный опыт для них, но мне нравится, когда тренерский штаб берет ответственность на себя и дает минуты игры на поле против сильных оппонентов. Шевченко - очень хороший полузащитник, Каменский спокойно работает с мячом. Эти ребята - будущее ФК "Кривбасс". Они талантливые футболисты. Иногда я даю им советы на тренировках, они слушают и все исправляют.
- Вспомни, как юный Бизимана проводил первые тренировки со взрослыми ребятами. Какие тогда были эмоции и переживания?
- Я начал играть со взрослыми игроками, когда мне было всего 16 лет. Помню, что я был очень застенчивый, мало общался с ребятами. Но я никогда не был застенчивым с мячом на поле: в этот момент все понимали, что я хороший игрок. Но у меня есть совет для юных игроков: когда ты приходишь в команду, ты можешь быть застенчивым, молчаливым, но когда ты выходишь на поле, то должен иметь твердый характер. Должен атаковать, идти в обыгрыш, несмотря на то, кто твой оппонент. Даже когда тебе 16, а всем вокруг 30 - просто играй, будь собой, не бойся, не думай много. Только после того, как ты покажешь характер на поле, ты получишь уважение команды, - сказал Бизимана.
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