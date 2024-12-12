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Вернидуб назвал самого яркого украинского игрока на данный момент
Его имя вас не удивит
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб ответил на вопрос, кого считает лучшим украинским легионером на данный момент. Специалист выделил защитника "Борнмута" Илью Забарного.
"Я бы назвал Забарного. Он один из тех футболистов, кто еще полностью не раскрыл свой потенциал, поэтому я уверен, что его еще впереди ждут большие победы.
Возможно в ближайшем будущем он сможет пополнить состав гораздо более известных клубов Европы. Он стабильно играет как в своем клубе, так и в сборной", - сказал Вернидуб в интервью изданию Український футбол.
В текущей кампании Забарный провел 15 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий.
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