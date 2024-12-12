"Важно не переборщить с иностранцами". Вернидуб раскрыл трансферные планы Кривбасса

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

- Что касается усиления, уже решено, какие именно позиции в нем нуждаются?

- Я, как и любой другой тренер, был бы доволен, если бы усилили все позиции. Но в приоритете, думаю, атакующая линия. Защита также: если говорить откровенно, то вы же видите, кто у нас играет на позиции центральных защитников сегодня. Но, опять же, хорошо, что ребята вообще играют, хоть и не на своих позициях, но приносят хорошие результаты команде. Усиливаться в любом случае нужно, это не будет лишним.

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- Анонсирован приезд новых легионеров в "Кривбасс" с африканского направления. Насколько вам комфортно работать с ними? Насколько трудно уговаривать их приезжать в прифронтовой город?

- Я такой человек, что отношусь ко всем своим футболистам одинаково: хоть африканцы, хоть европейцы. Самое главное, чтобы ребята выполняли поставленные перед ними задачи, был порядок с дисциплиной и тренировками. Но по моему мнению, нужна какая-то грань, важно не переборщить с иностранцами. Надо, чтобы играли свои ребята, украинцы, а еще лучше, если будут играть собственные воспитанники. Но я благодарен ребятам-легионерам, которые у нас есть, которые играют и выкладываются на полную, - сказал Вернидуб.