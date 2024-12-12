Президент Вереса - о Буткевиче: До и после него, Житомир - другой в футбольном понимании

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о его дружбе с владельцем "Полесья" Геннадием Буткевичем.

- Вы один из близких друзей Геннадия Владиславовича, а как здесь, когда между вами футбольные поединки, как вот тогда в этот момент дружба происходит?

- Ну, вы знаете, что футбол - это не только 90 минут, это все, что до футбола, и после футбола. Поэтому, бесспорно, 90 минут от первой до 90 минуты, мы все болеем каждый за свою команду. Но потом мы думаем, чтобы футбол стал рынком, чтобы футбол больше развивался. Поэтому, у нас, у всех, у президентов, одни цели. Чем будет более развит и мощнее украинский футбол, все мы выиграем. Поэтому я думаю, что весь этот период, пока нет игры, мы будем максимально делать, что каждый развивал свою команду и в целом украинский футбол.

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- А вы обсуждаете, собственно, поединки, когда вы между собой играете, а потом как-то обсуждаете, возможно, там какие-то споры бывают?

- Нет, вы знаете, все более-менее корректно. Как правило, можем обсудить, другие матчи третьих сторон, называем это так. Я стараюсь быть на всех домашних матчах, иногда на выездных. Ну, да и Геннадий Владиславович, он преимущественно посещает домашние, но в Ровно приезжал на товарищескую игру. Надеюсь, на Кубок, весной, приедет, поэтому будут интересные игры.

- Спрашиваете, бывали ли там советы, друг у друга, было такое?

- Ну, конечно, каждый президент это тот опыт уникальный, который есть у него. Это бесспорно самодостаточные люди, которые знают, как сделать, каждый знает свою линию и где-то получить совет, это даже полезно. Где-то пообщаться, обменяться мнениями, потому что иногда мнение со стороны, оно все равно очень важно. Когда ты внутри, в рамках своей команды, своих спортивных директоров, тренеров общаешься, иногда очень важно услышать мнение со стороны. И вот, я думаю, такие общения они, в том числе где-то могут дать свежее дыхание, свежую какую-то идею. Это обмен опытом, а в обмене опыта выигрывает две стороны. И тот, кто получает опыт, и даже тот, кто дает опыт, потому что на самом деле это также коммуникация. Поэтому в общении, в коммуникации выигрывают две стороны, которые общаются между собой. Поэтому, я думаю, хуже не общаться, чем общаться.

- Когда вы смотрите на развитие проекта "Полесье", что бы вот в первую очередь себе хотели, возможно что-то берете, знаете так, на карандаш?

- Ну, знаете, как "Полесье" делается все в 10 раз больше, чем это делает "Верес". Мы также движемся, тоже потихоньку строимся. Мы строим команду, строим инфраструктуру, каждый период мы что-то делаем. "Полесье" может сделать 10 шагов больше, и мы определенно этому рады, что в Житомире, который еще там несколько лет назад на футбольной карте был едва представлен. Сегодня это одна из ярких точек в украинском футболе. И не только Житомир есть еще другие города, но на самом деле то, что сделал Геннадий Владиславович в Житомире за этот период, это очень мощно. Это амбициозно, это мощно и быстро. На самом деле до него, и после него, Житомир - другой вообще в футбольном понимании. Раньше приезжаешь в Житомир, не всегда понимал, что там есть футбольная команда. На самом деле когда-то так было и с Ровно. Поэтому сегодня Житомир и Ровно есть на карте футбольной Украины.

- Причем и Житомир, и Ровно Стаи, да?

- Ну, потому что волки - это Полесье, регион один, символ один. У нас еще это "Верес" от названия, цветка, полевого. Поэтому Полесье также, связано с географией. Поэтому, в принципе, я думаю, что очень много похожего. Это действительно такое полесское дерби, волчье дерби, волынское, можно сказать, даже дерби, Большая Волынь. Поэтому ментально языком это очень похожие регионы, между собой коммуницируют, общаются. Ну, так получилось, что я не из Ровно, и Геннадий Владиславович не из Житомира. Я из Киева, он из Днепра, поэтому так вот сложилась судьба, так сложилась история, поэтому тоже много-много похожего.

- Что подарили?

- Подарили картину, где нарисованы два волка. Один на фоне Житомирского стадиона, второй на фоне стадиона "Авангард" в Ровно. с вкраплением янтаря, сделанный искусственным интеллектом. Ну, такая экспозиция, к 65-летию, "Полесья" от ФК "Верес", - сказал Надеин.