Официально: ЛНЗ завершил сотрудничество с главным тренером команды

Футбольный клуб "ЛНЗ" сообщил о том, что главный тренер Андрес Карраско, который возглавил клуб летом 2024 года, покидает команду.

Также известно, что черкасскую команду покинул помощник главного тренера Эдгар Морагас.

Указывается, что на матч 17-го тура УПЛ против "Александрии", который состоится в субботу, 14-го декабря, команду выведет и.о. главного тренера Андрей Дикань.

Под руководством 46-летнего испанского специалиста "ЛНЗ" провел 17 матчей во всех турнирах, одержав лишь 5 побед. На данный момент команда идет десятой в чемпионате Украины, проиграв последние 4 матча подряд.