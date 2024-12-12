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Официально: ЛНЗ завершил сотрудничество с главным тренером команды
Заявление от клуба
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Футбольный клуб "ЛНЗ" сообщил о том, что главный тренер Андрес Карраско, который возглавил клуб летом 2024 года, покидает команду.
Также известно, что черкасскую команду покинул помощник главного тренера Эдгар Морагас.
Указывается, что на матч 17-го тура УПЛ против "Александрии", который состоится в субботу, 14-го декабря, команду выведет и.о. главного тренера Андрей Дикань.
Под руководством 46-летнего испанского специалиста "ЛНЗ" провел 17 матчей во всех турнирах, одержав лишь 5 побед. На данный момент команда идет десятой в чемпионате Украины, проиграв последние 4 матча подряд.
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