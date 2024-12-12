  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: ЛНЗ завершил сотрудничество с главным тренером команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: ЛНЗ завершил сотрудничество с главным тренером команды

Премьер-лига
Обновлено

Заявление от клуба

Официально: ЛНЗ завершил сотрудничество с главным тренером команды

Фото:

Новина українською

Футбольный клуб "ЛНЗ" сообщил о том, что главный тренер Андрес Карраско, который возглавил клуб летом 2024 года, покидает команду.

Также известно, что черкасскую команду покинул помощник главного тренера Эдгар Морагас.

Указывается, что на матч 17-го тура УПЛ против "Александрии", который состоится в субботу, 14-го декабря, команду выведет и.о. главного тренера Андрей Дикань.

Под руководством 46-летнего испанского специалиста "ЛНЗ" провел 17 матчей во всех турнирах, одержав лишь 5 побед. На данный момент команда идет десятой в чемпионате Украины, проиграв последние 4 матча подряд.

По теме
yellow-arrow
Президент Вереса - о Буткевиче: До и после него, Житомир - другой в футбольном понимании
yellow-arrow
"Важно не переборщить с иностранцами". Вернидуб раскрыл трансферные планы Кривбасса
yellow-arrow
Ворскла - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Андрес Карраско
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбольний клуб ЛНЗ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости