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ВИДЕО. Динамо предлагает выбрать лучший гол команды в ноябре
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Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Динамо" запустило голосование за лучший забитый мяч команды в ноябре.
В прошлом месяце в пяти матчах в чемпионате Украины и Лиги Европы киевская команда забила в ворота соперников 11 голов. Из них - десять в матчах УПЛ и один в игре на международной арене.
- 03.11 - "Динамо" - "Ингулец" 5:2 (голы Ванат-2, Шапаренко-2, Кабаев)
- 07.11 - "Динамо" - "Ференцварош" 0:4
- 10.11 - "Динамо" - "Полесье" 2:1 (голы Ванат, Ярмоленко)
- 23.11 - "Динамо" - "Черноморец" 3:1 (голы Ваната, Буяльский, Рубчинский)
- 28.11 - "Динамо "- "Виктория" 1:2 (гол Кабаева)
Сделать свой выбор можно по этой ссылке. Голосование продлится до 15 декабря (13:00).
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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