ВИДЕО. Динамо предлагает выбрать лучший гол команды в ноябре

"Динамо" запустило голосование за лучший забитый мяч команды в ноябре.

В прошлом месяце в пяти матчах в чемпионате Украины и Лиги Европы киевская команда забила в ворота соперников 11 голов. Из них - десять в матчах УПЛ и один в игре на международной арене.

03.11 - "Динамо" - "Ингулец" 5:2 (голы Ванат-2, Шапаренко-2, Кабаев)

07.11 - "Динамо" - "Ференцварош" 0:4

10.11 - "Динамо" - "Полесье" 2:1 (голы Ванат, Ярмоленко)

23.11 - "Динамо" - "Черноморец" 3:1 (голы Ваната, Буяльский, Рубчинский)

28.11 - "Динамо "- "Виктория" 1:2 (гол Кабаева)

Сделать свой выбор можно по этой ссылке. Голосование продлится до 15 декабря (13:00).