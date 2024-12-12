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КДК наказал игроков Черноморца, которые толкали и материли судью в матче с Александрией

Премьер-лига

Но пока информация неофициальная

КДК наказал игроков Черноморца, которые толкали и материли судью в матче с Александрией

chornomorets.football

Новина українською

На сегодняшнем заседании КДК УАФ было принято решение об отстранении игроков "Черноморца", которые получили прямые красные карточки за брань в адрес в матче против "Александрии" (0:3).

Как сообщает ТаТоТаке, Иван Петряк пропустит 3 игры, а Богдан Бутко – 2 и еще одну условно.

Официальной инофрмации от УАФ еще нет.

Напомним, что оба игрока были удалены еще в первом тайме матча – Петряк толкал арбитра после пропущенного гола, а Бутко уже позже на камеру обматерил судью.

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Богдан Бутко Иван Петряк Черноморец (Одесса) КДК УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
12.12.2024 в 18:01
Ну так... Якщо пригадати ще один матч того туру, так там ворскляни декілька разів зіграли ще брудніше Утім суддя теж не реагував, а динамівці не влаштовували шоу І всі забули! Хоч з гравцями ЧО трошечки інша ситуація коли суперечливі моменти здебільшого трактують проти тебе, то зірватися можна від будь чого!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
12.12.2024 в 18:01
Ну так... Якщо пригадати ще один матч того туру, так там ворскляни декілька разів зіграли ще брудніше Утім суддя теж не реагував, а динамівці не влаштовували шоу І всі забули! Хоч з гравцями ЧО трошечки інша ситуація коли суперечливі моменти здебільшого трактують проти тебе, то зірватися можна від будь чого!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2024 в 17:06
А як покарано цього судійку?
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