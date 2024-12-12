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КДК наказал игроков Черноморца, которые толкали и материли судью в матче с Александрией
Но пока информация неофициальная
chornomorets.football
На сегодняшнем заседании КДК УАФ было принято решение об отстранении игроков "
Как сообщает ТаТоТаке, Иван Петряк пропустит 3 игры, а Богдан Бутко – 2 и еще одну условно.
Официальной инофрмации от УАФ еще нет.
Напомним, что оба игрока были удалены еще в первом тайме матча – Петряк толкал арбитра после пропущенного гола, а Бутко уже позже на камеру обматерил судью.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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Spokoyno (Київ)
12.12.2024 в 18:01
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