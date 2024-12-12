КДК наказал игроков Черноморца, которые толкали и материли судью в матче с Александрией

На сегодняшнем заседании КДК УАФ было принято решение об отстранении игроков " Черноморца ", которые получили прямые красные карточки за брань в адрес в матче против "Александрии" (0:3).

Как сообщает ТаТоТаке, Иван Петряк пропустит 3 игры, а Богдан Бутко – 2 и еще одну условно.

Официальной инофрмации от УАФ еще нет.

Напомним, что оба игрока были удалены еще в первом тайме матча – Петряк толкал арбитра после пропущенного гола, а Бутко уже позже на камеру обматерил судью.