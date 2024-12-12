Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виталий Пономарев поделился собственными ожиданиями насчет последнего матча Руха в этом году
Наставник львовян настраивается на серьезную игру
Фото: Рух
Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился собственными ожиданиями и мыслями насчет последнего матча команды в этом году против "Оболони".
"Мы довольны результатом предыдущего матча с "Полесьем" (0:1). У нас не все получалось, поэтому есть над чем работать, но важно то, что "Рух" одержал победу. Впереди у нас игра с "Оболонью". Это очень сложный соперник. Результат нашего матча в первом круге не отражает то, что было на поле".
"Оболонь" — это конкурентная команда, с которой никому не легко играть, поэтому мы готовимся к непростому матчу. Не думаю, что стиль киевлян сильно изменился с нашей последней встречи. Это неуступчивая, амбициозная команда, которая способна навязать много борьбы на поле", — добавил Пономарев.
Также тренер "Руха" отметил, что после этой игры они проанализируют первую половину сезона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч 17-го тура УПЛ "Рух" - "Оболонь" состоится в это воскресенье, 15-го декабря. Начало игры в 15:30.
Популярное сейчас
- Вернидуб назвал самого яркого украинского игрока на данный момент
- Вернидуб назвал главное условие для победы Украины в войне
- Перестрелка в Дортмунде, ЧМ-2030 на 3 континентах и очередной украинец в Жироне. Главные новости за 11 декабря
- Неутешительные новости. Определена судьба матча Ингулец - Заря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1