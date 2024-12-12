Виталий Пономарев поделился собственными ожиданиями насчет последнего матча Руха в этом году

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился собственными ожиданиями и мыслями насчет последнего матча команды в этом году против "Оболони".

"Мы довольны результатом предыдущего матча с "Полесьем" (0:1). У нас не все получалось, поэтому есть над чем работать, но важно то, что "Рух" одержал победу. Впереди у нас игра с "Оболонью". Это очень сложный соперник. Результат нашего матча в первом круге не отражает то, что было на поле".

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"Оболонь" — это конкурентная команда, с которой никому не легко играть, поэтому мы готовимся к непростому матчу. Не думаю, что стиль киевлян сильно изменился с нашей последней встречи. Это неуступчивая, амбициозная команда, которая способна навязать много борьбы на поле", — добавил Пономарев.

Также тренер "Руха" отметил, что после этой игры они проанализируют первую половину сезона.



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Напомним, что матч 17-го тура УПЛ "Рух" - "Оболонь" состоится в это воскресенье, 15-го декабря. Начало игры в 15:30.