  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Виталий Пономарев поделился собственными ожиданиями насчет последнего матча Руха в этом году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Пономарев поделился собственными ожиданиями насчет последнего матча Руха в этом году

Премьер-лига

Наставник львовян настраивается на серьезную игру

Виталий Пономарев поделился собственными ожиданиями насчет последнего матча Руха в этом году

Фото: Рух

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился собственными ожиданиями и мыслями насчет последнего матча команды в этом году против "Оболони".

"Мы довольны результатом предыдущего матча с "Полесьем" (0:1). У нас не все получалось, поэтому есть над чем работать, но важно то, что "Рух" одержал победу. Впереди у нас игра с "Оболонью". Это очень сложный соперник. Результат нашего матча в первом круге не отражает то, что было на поле".

Читайте такжеОфициально: ЛНЗ завершил сотрудничество с главным тренером команды

"Оболонь" — это конкурентная команда, с которой никому не легко играть, поэтому мы готовимся к непростому матчу. Не думаю, что стиль киевлян сильно изменился с нашей последней встречи. Это неуступчивая, амбициозная команда, которая способна навязать много борьбы на поле", — добавил Пономарев.

Также тренер "Руха" отметил, что после этой игры они проанализируют первую половину сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч 17-го тура УПЛ "Рух" - "Оболонь" состоится в это воскресенье, 15-го декабря. Начало игры в 15:30.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб - о судействе в УПЛ: Лично меня все устраивает
yellow-arrow
КДК наказал игроков Черноморца, которые толкали и материли судью в матче с Александрией
yellow-arrow
ВИДЕО. Динамо предлагает выбрать лучший гол команды в ноябре
Оболонь (Киев) Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух Львів
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2024 в 17:07
Професор Пономарів
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2024 в 17:07
Професор Пономарів
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости