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Вернидуб - о судействе в УПЛ: Лично меня все устраивает
А то еще скажут, что тренер чем-то недоволен
ФК Кривбас
Главный тренер "
‒ "Кривбасс" поддержал "Полесье" и "Верес" в вопросе реформы арбитража. Какова ваша личная позиция по этому поводу?
– Я, если честно, не очень хочу это обсуждать, потому что потом еще будут писать, что Вернидуб чем-то недоволен. Я настраиваюсь на каждую игру, стараюсь особо не общаться с арбитрами, не высказываться резко, потому что они тоже люди, могут ошибаться. Лично меня все устраивает, но я так понимаю, что очень много клубов хотят, чтобы наше судейство стало гораздо лучше, чем есть.
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