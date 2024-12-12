Вернидуб - о судействе в УПЛ: Лично меня все устраивает

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб высказался о арбитраже в УПЛ.

‒ "Кривбасс" поддержал "Полесье" и "Верес" в вопросе реформы арбитража. Какова ваша личная позиция по этому поводу?

– Я, если честно, не очень хочу это обсуждать, потому что потом еще будут писать, что Вернидуб чем-то недоволен. Я настраиваюсь на каждую игру, стараюсь особо не общаться с арбитрами, не высказываться резко, потому что они тоже люди, могут ошибаться. Лично меня все устраивает, но я так понимаю, что очень много клубов хотят, чтобы наше судейство стало гораздо лучше, чем есть.