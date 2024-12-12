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Шацких: Думаю, киевлян все-таки зацепила первая игра против Александрии
После первой ничьей 0:0 во втором матче киевляне разгромили соперника
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший форвард "
"Я думаю, что киевлян где-то все-таки зацепила первая игра в Александрии. Стоит сказать, что в том выездном поединке динамовцы вообще ничего не создали. Был единственный полумомент у Ваната, когда он вбежал в штрафную площадку александрийцев и пробил. Но если бы он в той ситуации отдал передачу на Волошина, который с другого фланга бежал к воротам, я думаю, после этого поединка, его забрали бы уже в другой клуб. Но Ванат принял такое решение. К сожалению, больше у "Динамо" моментов особо не было.
Перед вторым поединком в Киеве динамовцы сделали выводы и проанализировали первую встречу. Как итог, игра была уже совсем другой. Хоть могли и пропустить, все-таки забили в ворота "Александрии" первыми. Это и способствовало дальнейшему развитию событий на поле", - сказал Шацких.
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