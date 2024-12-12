Возвращение легенды? Известный украинский тренер может принять Зарю

Известный украинский тренер Виктор Скрипник в недалеком будущем может снова возглавить " Зарю ".

Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", на данный момент уже ведутся переговоры между клубом и тренером.

В этом свете есть два варианта - он может возглавить луганчан уже зимой, если Бартулович уйдет в "Буковину", либо же возглавит команду летом по окончанию сезона.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее Скрипник небезуспешно уже работал с "Зарей". Последним клубом тренера был "Металлист 1925", сейчас коуч находится без работы.

Также в тренерской карьере Виктора Скрипника были "Вердер", "Рига" и "Ворскла.