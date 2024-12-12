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Возвращение легенды? Известный украинский тренер может принять Зарю

Премьер-лига
Обновлено

Виктор Скрипник вернется в Зарю?

Возвращение легенды? Известный украинский тренер может принять Зарю

Автор Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский тренер Виктор Скрипник в недалеком будущем может снова возглавить "Зарю".

Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", на данный момент уже ведутся переговоры между клубом и тренером.

В этом свете есть два варианта - он может возглавить луганчан уже зимой, если Бартулович уйдет в "Буковину", либо же возглавит команду летом по окончанию сезона.

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Напомним, что ранее Скрипник небезуспешно уже работал с "Зарей". Последним клубом тренера был "Металлист 1925", сейчас коуч находится без работы.

Также в тренерской карьере Виктора Скрипника были "Вердер", "Рига" и "Ворскла.

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Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.12.2024 в 21:50
зачем он вам нужен --пустышка таких у нас полно
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.12.2024 в 21:50
зачем он вам нужен --пустышка таких у нас полно
Ответить
0
0

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