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"Чемоданное настроение", погода, логистика, - Лупашко рассказал, о чем общался с легионерами Карпат перед матчем с Кривбассом

Премьер-лига
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В субботу Карпаты на выезде сыграют с Кривбассом

"Чемоданное настроение", погода, логистика, - Лупашко рассказал, о чем общался с легионерами Карпат перед матчем с Кривбассом

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Победы всегда вдохновляют, наверное, но после "Зари" у нас был очень хороший этап подготовки, поэтому мы так и сыграли (победа 5:0 над "Вересом" – прим.), потому что когда ты работаешь в позитиве, отдаешься и у тебя еще и хорошее настроение – это вообще повышает твой уровень подготовки, общий уровень команды.

Поэтому оно также было очень хорошим. И сейчас, конечно, оно хорошее. Мы понимаем, куда едем, с кем играем. Мы готовимся, как и ко всем матчам, не отделяя ни один матч, но с пониманием всего.

Только что разговаривал перед тренировкой с нашими иностранцами о том, насколько этот матч важен, что у нас есть в Украине такое – "чемоданное настроение" называется такое состояние последних матчей, что мы не хотим этого.

Скажу больше, что такое, я считаю, раньше очень часто случалось, потому что и тренеры тоже это делали, потому что снижали нагрузку к концу сезона, уменьшали объемы тренировочные, убирали тактические упражнения, играли чисто в футбол, квадраты.

Поэтому и футболисты уже были на такой волне, что это завершение, можно дать себе паузу – и потом уж очень тяжело перестроиться. И потому мы от тренерского штаба не меняем нашу подготовку.

Что касается игроков – мы также, я же говорю, с иностранцами проговорили, что холодно, снег, что, возможно, какие-то сложности в логистике будут, тренировки на выезде. То есть сказали, что может быть, чтобы они были к этому готовы, и что мы должны от первого до последнего матча играть и продолжать прогрессировать", – сказал Лупашко.

Напомним, что матч "Кривбасс" - "Карпаты" состоится в субботу, 14 декабря, и начнется в 15:30.

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Владислав Лупашко Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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