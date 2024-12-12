Фран Соль: Сейчас я бы не поехал играть в Украину даже за все деньги мира

Экс-форвард " Динамо " Фран Соль, рассказал, почему он покинул команду в 2021 году и заявил, что ни при каких обстоятельствах не поедет играть в Украину во время войны.

"Я уехал за год до начала конфликта – в октябре 2021 года. Мне немного повезло. Другим игрокам было хуже. Им пришлось оставаться в отелях, пока они не смогли покинуть страну. Мне пришлось бы вдаваться в подробности, чтобы рассказать, что они пережили, но, слава Богу, что они смогли уехать. К счастью, я этого не пережил.

Если бы не было войны, я остался бы. Это был клуб, который мне нравился, моей семье было комфортно жить в Киеве, но из-за войны мне пришлось воспользоваться правилом ФИФА, по которому игроки, имевшие контракт с украинским клубом, могли перейти в другой клуб. Поэтому я уехал в Ларнаку.

Из-за войны уровень УПЛ сильно упал. Легионеров стало гораздо меньше, но, если честно, те, кто сейчас там играет... я не знаю, как они это делают и как их убедили. Но полностью знаю – я бы не поехал туда даже за все деньги мира", – Сказал Фран.