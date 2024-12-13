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Ворскла - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Ворскла - Левый Берег:Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" будет принимать "Левый Берег" в стартовом матче 17-го тура УПЛ.

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Полтавчане с 16 баллами занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. "Аисты" располагаются на 13-й позиции, имея в своем активе 13 пунктов.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

УПЛ, 17-й тур. 13.12.2024
Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского
"Ворскла " 15:30 "Левый Берег"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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