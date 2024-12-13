Ворскла - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Ворскла" будет принимать "Левый Берег" в стартовом матче 17-го тура УПЛ.

Полтавчане с 16 баллами занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. "Аисты" располагаются на 13-й позиции, имея в своем активе 13 пунктов.

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Старт поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

УПЛ, 17-й тур. 13.12.2024

Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского

"Ворскла " 15:30 "Левый Берег"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>