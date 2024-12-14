Рух - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Во Львове в матче 17-го тура УПЛ "Рух" будет принимать "Оболонь". Смогут ли "пивовары" реабилитироваться за разгромное поражение 0:4 в первом круге?

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В прошлом туре львовяне в Житомире минимально победили "Полесье". Безусловно, такому результату посодействовало численное меньшинство соперника. "Оболонь" сыграла вничью 0:0 с "Колосом" и это тоже неплохой результат для киевлян.

Матч состоится в воскресенье, 15 декабря. Начало – в 15:30. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.