Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Оболонь : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
Во Львове в матче 17-го тура УПЛ "Рух" будет принимать "Оболонь". Смогут ли "пивовары" реабилитироваться за разгромное поражение 0:4 в первом круге?
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
В прошлом туре львовяне в Житомире минимально победили "Полесье". Безусловно, такому результату посодействовало численное меньшинство соперника. "Оболонь" сыграла вничью 0:0 с "Колосом" и это тоже неплохой результат для киевлян.
Матч состоится в воскресенье, 15 декабря. Начало – в 15:30. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в
Популярное сейчас
- Вацко обратил внимание на двойные стандарты судей в матчах с Черноморцем
- Бущан отразил юбилейный пенальти Динамо на международной арене
- Цыганык – о поражении Динамо: Выглядим, как непрофессионалы. Они отыграют против Вереса, разъедутся и забудут об этом всем
- Левый Берег обходит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку