  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вратарь Ворсклы перенес операцию - известно, когда он вернется на поле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Ворсклы перенес операцию - известно, когда он вернется на поле

Премьер-лига

Павел Исенко возобновится к началу второй части сезона

Вратарь Ворсклы перенес операцию - известно, когда он вернется на поле

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Как известно, голкипер "Ворсклы" Павел Исенко получил травму в матче 16-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3). У вратаря был поврежден мениск.

По информации Sport.ua, 21-летний футболист был прооперирован в одной из киевских клиник. Отмечается, что он присоединится к "Ворскле", когда она уже будет готовиться ко второй части сезона.

В текущем сезоне Исенко провел 17 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов. Еще в пяти поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По теме
yellow-arrow
Игрок Динамо попал в команду недели в Лиге Европы
yellow-arrow
Президент Полесья анонсировал два зимних трансфера
yellow-arrow
Будущее Ашура в Полесье. Буткевич высказался о главном тренере команды
Ворскла (Полтава) Павел Исенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости