Вратарь Ворсклы перенес операцию - известно, когда он вернется на поле

Как известно, голкипер "Ворсклы" Павел Исенко получил травму в матче 16-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3). У вратаря был поврежден мениск.

По информации Sport.ua, 21-летний футболист был прооперирован в одной из киевских клиник. Отмечается, что он присоединится к "Ворскле", когда она уже будет готовиться ко второй части сезона.

В текущем сезоне Исенко провел 17 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов. Еще в пяти поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.