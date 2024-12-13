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Вратарь Ворсклы перенес операцию - известно, когда он вернется на поле
Павел Исенко возобновится к началу второй части сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Как известно, голкипер "Ворсклы" Павел Исенко получил травму в матче 16-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3). У вратаря был поврежден мениск.
По информации Sport.ua, 21-летний футболист был прооперирован в одной из киевских клиник. Отмечается, что он присоединится к "Ворскле", когда она уже будет готовиться ко второй части сезона.
В текущем сезоне Исенко провел 17 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов. Еще в пяти поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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