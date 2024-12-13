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Будущее Ашура в Полесье. Буткевич высказался о главном тренере команды

Премьер-лига

Есть ли кредит доверия к специалисту?

Будущее Ашура в Полесье. Буткевич высказался о главном тренере команды

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич высказался относительно неудачной серии своей команды в чемпионате. Он отметил, что доверяет главному тренеру Имаду Ашуру.

"Мы сделаем все, что от нас зависит. Я дам немножко денег, но мы всеми усилиями сделаем команду, которую будет не стыдно обсуждать на телевидении.

Да [я выразил полное доверие тренеру]. Для того, чтобы ругать команду и тренера, нужно посмотреть, какие игроки есть и играют. Восемь или десять операций было сделано игрокам основного состава. На второй день после утверждения Бескоровайного в команде, он порвал кресты на тренировке. Это же несчастье.

Конечно, я верю в фарт, а как же без него. Без фарта нет ничего. Не только фарт будет во втором круге. Во втором круге будет тяжелый труд", - сказал Буткевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее сообщалось, что "игроки" Полесья не воспринимают идеи Ашура.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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